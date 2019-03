Xâm Hại, VISA, Điện Gió, Trái Cây...

Xuân NiệmHiếp dâm tập thể... Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc điều tra nghi án một nữ sinh THPT 16 tuổi bị khoảng 10 nam sinh xâm hại tập thể đang gây rúng động dư luận địa phương.Thông tin ban đầu được báo VietNamNet phản ánh cho biết, vào khoảng 17h10 ngày 24/3, em N.T.B. P. (16 tuổi), trú xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đi tham dự tiệc sinh nhật cùng một nhóm bạn tại một quán nhậu trên địa bàn.Đến 21h tối cùng ngày, gia đình P. hoảng hốt khi thấy con gái từ thềm nhà bước vào trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương và có biểu hiện của việc bị xâm hại tình dục.Báo Chính Phủ kể: Hôm 25/3/2019, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn VISA (Hoa Kỳ) Alfred Kelly thăm Việt Nam, và nhà nước VN cam kết ủng hộ sự hợp tác của VISA với các đối tác Việt Nam vì lợi ích của các bên.Báo Tuổi Trẻ kể rằng tại buổi khảo sát và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ngày 22-3, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đề nghị địa phương cần tiếp tục kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn thực hiện đúng cam kết.Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện có "làn sóng" đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời "phủ kín" toàn bộ 56km chiều dài bờ biển của tỉnh này.Báo Người Lao Động kể: Ông Đỗ Ngọc Chất, Giám đốc Công ty TNHH Việt Á Agrifood (TP HCM) - chuyên xuất khẩu chính ngạch trái cây sang Trung Quốc, cho biết 2 mặt hàng công ty đang xuất khẩu là thanh long và chuối đang trong tình trạng không đủ bán.Thanh long hiện có giá trung bình 20.000 đồng/kg (ruột trắng), 35.000-40.000 đồng/kg (ruột đỏ); chuối 12.000-16.000 đồng/kg. Đây là mức giá rất tốt cho nông dân.Theo ông Chất, phía Trung Quốc đang hút chuối từ Việt Nam do vùng trồng tại tỉnh Quảng Tây và nơi nhập khẩu Philippines đang mất mùa.Bản tin VTC kể chuyện đi chùa ở Sài Gòn: Sau vài phút lễ phật trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, anh Thắng quay lại thì chiếc túi chứa điện thoại Vertu 40.000 USD cùng nhiều tài sản đã biến mất.Phòng cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.SG) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hòa (48 tuổi, ngụ quận 10) và Đào Thị Thu Hồng (42 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.Trưa 22/3, ông Phạm Văn Thắng (46 tuổi, ngụ quận 12) vào chánh điện Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3). Ông Thắng sau đó để chiếc túi ngay góc tường để lễ phật. Vài phút sau, người này quay lại thì tài sản đã bị kẻ gian đánh cắp.Báo Dân Trí kể chuyện Phú Yên: Hàng chục công nhân “vây” Ban quản lý dự án đòi tiền công.Sáng 23/3, hơn 50 công nhân xây dựng của Công ty TNHH MTV An Đạt Phú (trụ sở tại TP. Hà Nội) đang thi công công trình cho dự án Apec Manlaha Wyndham Phú Yên (phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã đến “vây” Ban quản lý dự án để đòi tiền công....Được biết, đây là lần thứ 2 có tình trạng công nhân có khiếu nại về việc Công ty An Đạt Phú chậm trả tiền công. Trước đó, có 7 công nhân thuộc tổ sắt và bê tông đã đến Sở LĐ-TB&XH để kiến nghị và đã được giải quyết.Bản tin Vietnamnet kể: 8 hãng taxi Đà Nẵng ‘liên thủ’ kiện Grab ra tòa...Trao đổi với PV.VietNamNet, ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hiệp hội taxi Đà Nẵng, cho biết, đơn vị đang làm việc với văn phòng luật sư hoàn tất thủ tục pháp lý để chuẩn bị khởi kiện Grab. Ông cho hay, nội dung khởi kiện được bàn thảo để có sự đồng thuận giữa các thành viên hiệp hội (8 hãng xe đang hoạt động tại Đà Nẵng).Cơ sở để khởi kiện được đưa ra là Grab đã vi phạm pháp luật và gây thiệt hại về kinh tế cho Hiệp hội taxi Đà Nẵng.Theo phân tích của văn phòng luật sư P&L.D (đơn vị hỗ trợ pháp lý cho Hiệp hội taxi Đà Nẵng), có cơ sở để cho rằng việc tiến hành thí điểm ứng dụng GrabCar trong thời gian qua tại TP Đà Nẵng là vi phạm pháp luật.VnExpress kể: Vào 23/3, thương hiệu giày dép Bita's vừa khai trương thêm 3 cửa hàng tại quận 6, quận 12, huyện Bình Chính (TP SG) và một cơ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội). Nơi đây sẽ cung cấp hàng trăm loại giày dép được thiết kế theo phong cách mới nhưng vẫn giữ được nét phá cách vốn có của thương hiệu Bita's....Đến nay, Bita's có hơn 1.000 đại lý phân phối giày dép trên cả nước.Địa Ốc Phương Nam kể chuyện tỉnh Khánh Hòa: Công bố 22 khách sạn không đảm bảo điều kiện nhưng vẫn đang hoạt động.Sau đợt công bố danh sách “đen” 12 khách sạn không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nhưng đã đưa vào hoạt động vào giữa tháng 1/2019. Mới đây, Khánh Hòa tiếp tục cập nhật danh sách này với 22 khách sạn, có mới và có cũ....Tất cả các khách sạn đều nằm ở TP. Nha Trang, trừ Ninh Phước Wild Beach ở Ninh Phước, Ninh Hòa.Báo Nhân Dân kể: Hàng nghìn hộ dân sống dọc sông La Ngà thiếu nước sinh hoạt.Một nghịch lý đang diễn ra, đó là mặc dù sống dọc theo dòng sông La Ngà, một trong những nơi có trữ lượng nước ngọt lớn nhất tỉnh Đồng Nai, nhưng hàng nghìn hộ dân ở đây lại rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào mùa khô. Trong khi đó, dự án xây dựng nhà máy nước có từ hơn 10 năm trước hiện vẫn nằm trên giấy.Bản tin TTXVN kể: Gần 2 năm trở lại đây, Hội Người mù huyện Vĩnh Linh (đường Lý Thánh Tông, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là nơi quen thuộc của nhiều người dân trong thị trấn và các xã lân cận. Mọi người đến đây không vì lợi ích riêng của bản thân mà vì sự đồng cảm, sẻ chia khó khăn với những phận người không may mắn trong cuộc đời.Thông qua Tủ quần áo miễn phí của Hội, mọi người sẻ chia những đồ dùng, vật dụng, trang phục cũ mà gia đình không còn sử dụng nữa đến với những hoàn cảnh khó khăn, mù lòa, tật nguyền, lang thang cơ nhỡ...Báo Sở Hữu Trí Tuệ kể: Ông Đoàn Ngọc Sơn, Cục trưởng Quản lý thị trường Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng vừa tiêu hủy nhiều tang vật là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc được tịch thu năm 2018 với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.Theo đó, số hàng tiêu hủy lần này là tang vật vi phạm hành chính không rõ nguồn gốc, xuất xứ do các Đội quản lý thị trường tịch thu từ tháng 6/2018- 3/2019.Cụ thể, các loại hàng hóa bị tiêu hủy gồm 1.090 đồng hồ nhái nhãn hiệu casio các loại, trị giá hơn 1,6 tỉ đồng; gần 1.200 đồ chơi trẻ em, trong đó có nhiều đồ chơi mang tính bạo lực như súng, dao, cung tên; 135 chai rượu ngoại; gần 2.600 bao thuốc lá nhập ngoại các loại; hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng, bột nêm giả nhãn hiệu Knorr, đồ uống nhanh cùng hàng nghìn hộp mỹ phẩm các loại; hàng nghìn sản phẩm mũ bảo hiểm, cuộn dây điện máy phát và sản phẩm dùng trong lĩnh vực y tế...Báo Nông Nghiệp VN kể: Quảng Trị cứu hộ, thả về biển cá thể rùa thứ 6.Ngày 24/3, BQL Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Cửa Việt và ngư dân Dương Văn Sót cứu hộ, thả về vùng biển thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, cá thể rùa có trọng lượng 23kg.Infonet kể: Đánh sập sới bạc lớn ở Đồng Nai, thu giữ nửa tỷ đồng và hàng trăm ô tô, xe máy...Sáng 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Long Thành phân loại, lấy lời khai 56 đối tượng để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”....phát hiện sòng bạc, đá gà, lắc tài xỉu tại khu vườn tràm (thuộc khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành)...hàng trăm cán bộ của PC02, Công an huyện Long Thành tiến hành bố ráp, vây bắt tụ điểm đánh bạc trên.Phát hiện công an, hơn 100 đối tượng bỏ chạy. Tại hiện trường, công an khống chế được 56 đối tượng, gần 500 triệu đồng, 2 xe ô tô, 110 xe mô tô; 12 con gà đá, cùng nhiều dụng cụ để phục vụ hành vi đánh bạc.