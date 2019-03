TRANG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA KIỂM TOÁN TIỂU BANG CALIFORNIA CHO

ỦY BAN TÁI PHÂN KHU CÔNG DÂN 2020

ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov cung cấp thông tin thiết yếu quan trọng về cơ hội đăng ký vào Ủy ban 2020

Sacramento, Calif. (Ngày 25 tháng 3 năm 2019) – Hôm nay, Kiểm toán tiểu bang California đã giới thiệu trang web thông tin về Định hình tương lai của California, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov, cho công chúng, các tổ chức cộng đồng, cũng như những người có liên quan để cung cấp thông tin về quy trình đăng ký và lựa chọn vào Ủy ban tái phân khu công dân 2020.

Trang web mới cung cấp thông tin chung, thời hạn đăng ký và quy trình lựa chọn, các quy định, thông tin liên hệ và cho phép các bên quan tâm đăng ký nhận thông tin và cập nhật về quy trình. Có thể tải xuống Những câu hỏi thường gặp, Tờ thông tin thực tế và các tài liệu khác. Các tài liệu Những câu hỏi thường gặp và Tờ thông tin thực tế có sẵn phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.

Elaine M. Howle từ Kiểm toán tiểu bang California cho biết: “ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov là trang thông tin cung cấp bất kỳ và toàn bộ thông tin về việc đăng ký và lựa chọn cho Ủy ban tái phân khu công dân 2020”. “Tôi khuyến khích toàn thể người dân California truy cập trang web này thường xuyên vì chúng tôi sẽ liên tục bổ sung thông tin và cập nhật. Chúng tôi biết là những đăng ký tiềm năng và các bên quan tâm có rất nhiều câu hỏi và đây là nơi họ nhanh chóng nhận được câu trả lời”.

Trang web cũng có một video và bản tóm tắt về Cuộc họp thị chính tái phân khu công dân 2020, được tổ chức ngày 1 tháng 3, trong đó Kiểm toán tiểu bang California và các tư vấn truyền thông đã chia sẻ thông tin tiếp cận ban đầu và phản hồi khi được hỏi đối với chiến dịch tiếp cận của Định hình tương lai của California cho Ủy ban 2020. Gần 100 đại diện có mặt trực tiếp và thông qua phương tiện ảo từ một loạt các tổ chức cộng đồng đa dạng đã tham gia cuộc họp này.

Vì thời gian đăng ký đang đến gần, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov sẽ được cập nhật thông tin mới thường xuyên. Sau khi bắt đầu thời gian đăng ký ban đầu vào ngày 10 tháng 6 năm 2019, các bên quan tâm có thể bắt đầu quy trình đăng ký trên trang web ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov.

Giới thiệu về Ủy ban tái phân khu công dân 2020

10 năm một lần, sau cuộc điều tra dân số của liên bang, California phải vẽ lại ranh giới các khu vực Quốc hội, Thượng viện, Hạ viện và Hội đồng thuế vụ cho phù hợp với dữ liệu dân số mới. Năm 2008, các cử tri của California đã thông qua Đạo luật thứ nhất của cử tri, cho phép thành lập một ủy ban độc lập gồm 14 thành viên, bao gồm 5 đảng viên Đảng dân chủ, 5 đảng viên Đảng cộng hòa và 4 người không theo đảng phái nào hoặc đăng ký đảng phái khác. Ủy ban chịu trách nhiệm vẽ lại ranh giới của mỗi khu vực. Thời gian mở đăng ký cho các thành viên của ủy ban mới bắt đầu vào ngày 10 tháng 6 năm 2019 và sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 8 năm 2019.

Văn phòng kiểm toán tiểu bang California là một cơ quan nhà nước độc lập với bên hành pháp và lập pháp. Mục đích của Văn phòng kiểm toán tiểu bang California là nhằm cải thiện chính quyền California thông qua đảm bảo hiệu quả hoạt động, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch mà công dân mong muốn. Để tìm hiểu thêm thông tin về Văn phòng kiểm toán tiểu bang California, vui lòng truy cập www.auditor.ca.gov.

CALIFORNIA STATE AUDITOR ANNOUNCES INFORMATION PAGE FOR

THE 2020 CITIZENS REDISTRICTING COMMISSION

ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov provides essential information about the opportunity to apply for the 2020 Commission

Sacramento, Calif. (March 20, 2019) – Today, the California State Auditor launched the Shape California’s Future informational webpage, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov, for the public, community organizations, and stakeholders to provide information about the application and selection process for the 2020 Citizens Redistricting Commission.

The new webpage houses general information, timelines for the application and selection process, regulations, contact information and allows interested parties to sign up for information and updates about the process. Top Questions, Fact Sheets and other documents are available to download. The Top Questions and Fact Sheet documents are available in English, Spanish, Chinese, Korean, Vietnamese and Tagalog.

“ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov is the place to go for any and all information about the application and selection of the 2020 Citizens Redistricting Commission,” said Elaine M. Howle, California State Auditor. “I encourage all Californians to visit this site regularly as we will continually be adding information and updates. We know prospective applicants and interested parties have lots of questions, and this is the place to get answers quickly.”

The webpage also includes a video and summary of the 2020 Citizens Redistricting Town Hall, held March 1, where the California State Auditor and outreach consultants shared initial outreach and solicited feedback for Shape California’s Future outreach campaign for the 2020 Commission. Nearly 100 in person and virtual representatives from a diverse group of community organizations participated.

As the application period approaches, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov will be regularly updated with new information. Once the initial application period begins on June 10, 2019, ShapeCaliforniasFuture.auditor.ca.gov is the site where interested parties can begin the application process.

About the Citizens Redistricting Commission

Every 10 years, after the federal census, California must redraw the boundaries of its Congressional, State Senate, State Assembly and State Board of Equalization districts to reflect the new population data. In 2008, California voters passed the Voters First Act authorizing the creation of an independent commission comprised of 14 members, including five Democrats, five Republicans and four who are either Decline-to-State or registered with another party. The commission is responsible for drawing the lines of each district. The open application period for new commission members begins June 10, 2019 and will run through August 9, 2019.

The California State Auditor's Office is a state entity that is independent of the executive branch and legislative control. The purpose of the California State Auditor’s Office is to improve California government by assuring the performance, accountability, and transparency that its citizens deserve. For more information on the State Auditor’s Office, please visit www.auditor.ca.gov.

