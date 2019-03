Đời Sống Đắt Đỏ Nhất Thế Giới: Singapore, Paris, Hong Kong…

Có 2 đối thủ mới cạnh tranh với Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Sau khi đứng đầu Thăm Dò Chi Phí Cuộc Sống Trên Thế Giới Của Economist Intelligence Unit (EIU) trong 5 năm, Thành Phố Sư Tử của Châu Á đã được tham gia bởi Paris và Hồng Kông ngang ngửa đứng đầu bảng.Zurich và Geneva xếp hạng 5, trong khi New York và Los Angeles vẫn đứng hạng 10 – những thành phố này xếp hạng từ 7 tới 10 theo thứ tự trước sau – sau khi tuột xuống hàng 13 và 14 vào năm ngoái bởi vì sự suy yếu của đồng đô la.Thăm dò này được thực hiện để giúp các công ty tính toán các gói chi phí cuộc sống và lập ra tiền bồi thường cho người nước ngoài và những người đi lại làm kinh doanh. Bộ ba thành phố chia xẻ hạng đầu là hơn 7% đắc đỏ để sống hơn New York, theo EIU, biên tập danh sách của họ từ một thăm dò 160 sản phẩm và dịch vụ khắp 93 quốc gia.Thành phố cảng Nhật Bản là Osaka nhảy lên 6 bậc tới hạng 5. Hán Thành (Seoul) theo sau hạng 7, Copenhagen (cũng hạng 7) và Tel Aviv (hạng 10) nằm trong top 10 – gồm 11 thành phố do cùng hạng ngang nhau.Một trong những yếu tố đứng sau sự mạnh mẽ của Á châu cho thấy ở đầu bảng là một số thành phố Châu Á nằm trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới đối với việc mua sắm cửa hàng tổng hợp, theo EIU cho thấy.Sau đây là thứ tự 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới:- Singapore: hạng 1- Paris: hạng 1- Hong Kong: hạng 1- Zurich: hạng 4- Geneva: hạng 5- Osaka: hạng 5- Seoul: hạng 7- Copenhagen: hạng 7- New York: hạng 7- Tel Aviv: hạng 10- Los Angeles: hạng 10.