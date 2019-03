Linh Mục Bị Lột Áo Trở Thành Thầy Giáo Tại CH Dominque

NEW JERSEY - Công tố của tiểu bang New Jersey bày tỏ quan ngại về tu sĩ phạm tội xúc phạm tình dục vị thành niên vẫn giao tiếp với trẻ em ở vai trò thầy giáo – linh mục Hadnels DeFrias đã bị lột áo, ngưng việc mục vụ, nay dạy tiếng Anh tại 1 trường tư của thành phố du lịch Punta Cana thuộc CH Dominique.ABC đưa tin: ông DeFrias khẳng định không là nguy cơ với trẻ em và ông đã trở thành mục sư tại hội thánh Celtic phóng khoáng.Trong cuộc phỏng vấn tại sân trường, ông DeFrias nhấn mạnh “Không thấy sức hấp dẫn của các học sinh – trẻ em cần được đối xử như là trẻ em”.Năm 2004, linh mục De Frias nhận tội xâm phạm 2 vị thành niên 14 tuổi năm 2001 và 2002, bị xử phạt bằng án 3 năm quản chế.Phán quyết của tòa là cấm vô hạn định ông DeFrias tiếp xúc vị thành niên dưới 18 tuổi ở New Jersey.Ông DeFrias nhấn mạnh: 2 người cùng dạy tiếng Anh, không bao giờ 1 mình ông có mặt trong lớp.Nhưng, viên chức công tố của Union county (New Jersey) nhận xét “DeFrias vẫn là con người ấy 16 năm sau”.Phát ngôn viên của giáo phận nói: mất dấu tích của DeFrias từ nhiều năm.Ông DeFrias thụ phong linh mục năm 1999, theo NBC.