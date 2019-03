Nên Uống Trà Nguội: Trà Nóng Tăng Nguy Cơ Ung Thư Cổ Họng

Những người thích uống trà nói có thể muốn chờ cho tới khi nguội hơn trước khi nhấp hớp trà đầu tiên.Uống hơn 700 mililiters trà ở độ nóng hơn 60 độ C, hay 140 độ F, có liên kết với 90% tăng nguy cơ ung thư thực quản (cổ họng), theo một nghiên cứu được công bố hôm Thứ Tư trong Tạp Chí International Journal of Cancer cho hay. Những kết quả đó được so sánh với những người uốn trà ít hơn mức trung bình dưới 60 độ C.“Nhiều người thích uống trà, hay những thứ nước uống nóng khác. Tuy nhiên, theo phúc trình của chúng tôi, uốn trà quá nóng có thể tăng nguy cơ bệnh ung thư cổ họng,” theo tác giả đứng đầu Farhad Islami, là nhà nghiên cứu tại Hội Ung Thư Mỹ (ACS) và là tác giả đứng đầu của nghiên cứu, cho biết như thế trong một thông cáo báo chí.Trong vòng 10 năm, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu hơn 50,000 người ở độ tuổi từ 40 tới 75.Sau khi theo dõi những người tham gia, các nhà nghiên cứu chẩn đoán 317 trường hợp của bệnh ung thư thực quản.Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy làm sao nhiệt độ của trà nóng có thể gây ra bệnh.Trong năm 2016, Cơ Quan Quốc Tế Nghiên Cứu Ung Thư (IARC) nói rằng việc uống bất cứ thứ gì nóng hơn 65 độ C đều làm cho nó thành chất gây ung thư, hay gây ra bệnh ung thư.Nhiều nghiên cứu khác đã nối kết việc uống trà nóng và uống số lượng quá mức rượu hàng ngày tạo ra ung thư thực quản.Năm nay, Viện Sức Khỏe Quốc Gia (NIH) dự đoán hơn 17,000 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ họng.“Do đó, lời khuyên là nên chờ cho nước uống nguội xuống trước khi uống,” theo Islami cho hay.