VN: Tín Dụng “Đen” Vẫn Có Đất Sống Dù Lãi Suất Cao

Quảng cáo cho vay tiền dán khắp các góc cột điện, gầm cầu…

Những lời quảng cáo "Cho vay trả góp lãi suất thấp", “Thủ tục nhanh gọn”, "Giải ngân nhanh – nhận tiền luôn"… luôn được dán khắp các gầm cầu, góc cột điện, bến xe buýt cho tới cổng xóm nhà trọ những khu công nghiệp để mời gọi khách vay đến với tín dụng "đen". Rồi chỉ vài cuộc điện thoại, khảo sát nhanh về nhân thân người muốn vay, thông báo mức lãi cùng vài lời răn đe trước nếu "bùng tiền thì…" (không trả nợ vay)…, là người vay được nhận tiền. Nhưng những lợi ích từ việc vay nhanh ấy không đủ để bù lại cho những hệ lụy đằng sau kênh tín dụng phi chính thức này, theo VnExpress.Lãi suất cao, thiếu minh bạch, thủ đoạn đòi nợ manh động – nhiều lúc rất tàn nhẫn - là điều nhiều khách hàng đến với tín dụng "đen" phải chịu.VnExpress cho biết vay ngân hàng hiện nay sẽ chịu mức lãi suất 9-13% mỗi năm, còn với tín dụng "đen" con số này tính theo tháng. Cá biệt ở một số tỉnh Tây Nguyên, lãi suất lên tới mức 30%/tháng, tương đương 365% mỗi năm, tức gấp gần 30 lần lãi suất vay ngân hàng. "Nhiều trường hợp không có khả năng trả nợ do lãi mẹ đẻ lãi con. Khi đó, các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ hết sức manh động, gây sức ép đối với người đi vay và người thân của họ", Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông cho biết trong một hội thảo gần đây về tình hình tín dụng "đen" trên địa bàn tỉnh.Được biết về đường dây tín dụng "đen" lớn nhất cả nước bị triệt phá cuối năm 2018 (có quy mô giao dịch hơn 500 tỷ đồng), đã có những trường hợp khách hàng phải chịu cảnh "lãi mẹ, lãi con" tới 1,000% mỗi năm. Chi phí vay không rõ ràng, tiền phạt trả chậm thậm chí còn gấp nhiều lần tiền lãi đã đẩy nhiều khách hàng tới cảnh "táng gia bại sản" dù khoản vay chỉ vài chục triệu đồng.Theo VnExpress, từ khía cạnh cung - cầu của thị trường tài chính, lý do đầu tiên khiến phần đông khách hàng phải tìm đến tín dụng "đen" là do không còn có kênh cho vay nào khác chấp nhận họ. Nếu tìm đến các ngân hàng, họ chỉ là nhóm khách hàng "dưới chuẩn" bởi phải trình bày mục đích vay vốn, phương án tài chính và chứng minh khả năng trả nợ rõ ràng. Về những điều kiện này thì không phải ai có khó khăn tài chính cũng có thể đáp ứng thông suốt.Cũng theo VnExpress, có một bộ phận khách hàng đến với tín dụng "đen" với lý do khác nữa, đó là thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật khiến họ ngại đến ngân hàng. Trong khi đó, với tìn dụng ‘đen” thì không cần hợp đồng, dấu đỏ, xác minh thu nhập để có khả năng trả nợ, thậm chí chỉ bằng "thỏa thuận miệng" giữa người cho vay và người cần vay, khoản tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng đã có thể được giải ngân.