Học Bơi, Lớp Tình Thương, Học Bán Trú, Taxi

Xuân NiệmHọc bơi, học bơi, học bơi... Rù nhau học bơi... Đó là chuyện học sinh Hà Tĩnh.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động “Ngày hội trẻ em, học sinh toàn huyện, thị xã, thành phố học bơi” phòng, chống đuối nước (tổ chức trước thời điểm học sinh nghỉ hè).Đây là một nội dung trong văn bản của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019.Các trường học tổ chức các đợt phát động học sinh toàn trường học bơi an toàn; phòng, chống tai nạn đuối nước vào trước dịp nghỉ hè năm 2019.Báo Giáo Dục VN kể về lớp tình thương: Cảm động trước tấm lòng nhà chùa xây lớp cho trẻ em nghèo, khuyết tật học.Hiện nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có một lớp học được chùa Hương Lan đầu tư xây dựng trong khuôn viên đã hơn 10 năm nay và cho dạy học hoàn toàn miễn phí.Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40km, theo quốc lộ 6 đi Hòa Bình, hơn mười năm nay ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có một lớp học được xây dựng từ tấm lòng của thầy trụ trì chùa Hương Lan và các phật tử.Lớp học tình thương được xây dựng từ hơn 10 năm nay, có tổng diện tích khoảng gần 100m2, nằm trong khuôn viên của chùa Hương Lan rất đẹp và yên tĩnh.Báo Bình Dương kể: Các trường học siết chặt an toàn bữa ăn cho học sinh bán trú.Trong những ngày qua, thông tin học sinh (HS) ở Bắc Ninh bị nhiễm sán heo đã khiến cho HS bị ảnh hưởng về sức khỏe, tâm lý, còn phụ huynh thì lo lắng. Trước tình hình này, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa yêu cầu các đơn vị giáo dục tăng cường bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (VSATTP) trong nhà trường. Riêng tại Bình Dương, hoạt động này được các trường học có tổ chức bán trú quan tâm thực hiện nghiêm túc.Báo Tiền Phong kể: Sau 27 năm được đưa vào phục vụ công tác giảng dạy, trường THPT Lý Sơn đang trở thành mối lo thường trực đối với giáo viên và hàng trăm học trò ở huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi.Thời gian gần đây, cả thầy cô lẫn học sinh trường THPT Lý Sơn liên tục phản ánh về việc ngôi trường đang đứng trước nguy cơ đổ sập lúc nào không hay.Dẫn phóng viên thực tế 16 phòng học xuống cấp trầm trọng, thầy Võ Minh Phương (Phó Hiệu trưởng nhà trường) liên tục phải dừng bước trước những phòng học chẳng khác nào “tử thần” chờ chực.Hầu hết các bức tường đều bị bong tróc, không ít mảng tường xuất hiện các vết nứt kéo dài. Đáng sợ nhất là rất nhiều cây cột bê tông bị bong tróc, lộ thiên cả lõi sắt bên trong.Bản tin ICT kể: Kết quả nghiên cứu của UNESCO cũng chỉ ra rằng, có khoảng 8% trẻ em Việt Nam và Hàn Quốc sử dụng công nghệ số hơn 7 giờ mỗi ngày; rất ít giáo viên tại Việt Nam khuyến khích trẻ em học tập trên mạng; Việt Nam có tỷ lệ trẻ em đã được học kỹ năng lập trình tại trường học cao nhất trong 4 nước, tuy nhiên lại có tỷ lệ thấp nhất về số trẻ tham gia khảo sát cho biết đã từng tự phát triển các trang web hoặc lập trình các ứng dụng. “Chúng tôi đặt câu hỏi là nếu trẻ em tại Việt Nam đã được học lập trình tại trường, vậy tại sao các em lại không tự tạo ra các ứng dụng của mình”, bà Jonghwi nêu vấn đề.Kinh Tế Đô Thị kể: Taxi, xe ôm “vây” cổng trường đại học.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội có địa chỉ tại số 334 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) là một trong những ngôi trường đại học lớn với lượng sinh viên khá đông. Cổng chính của trường nằm ngay trên trục chính đường Nguyễn Trãi, tuyến đường lâu nay luôn có lưu lượng phương tiện lớn và thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn giao thông.VOV kể chuyện Thừa Thiên Huế: Bắt giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.Đối tượng loan tin rằng mình có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cấp, các ngành, có thể xin việc làm cho nhiều người.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Nhiên, 39 tuổi, trú tại khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, thành phố Huế, nguyên là giáo viên Trường cao đẳng Sư phạm Huế về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.... Tính đến thời điểm bị bắt giam, Hoàng Thị Nhiên đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 6 nạn nhân, với tổng số tiền gần 723 triệu đồng.Bản tin VnExpress kể: Từ năm học 2017 - 2018, trường THPT Thanh Đa chuyển sang cơ sở mới trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh). Hiện, cơ sở cũ sau hai năm bỏ hoang lâm cảnh mục nát, hoang phế.Trường có diện tích khoảng 2.000 m2, được xây dựng trước năm 1975 với tiêu chuẩn trường tiểu học. Năm 1979, trường chính thức được thành lập, mang tên THPT Thanh Đa.