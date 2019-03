LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP 2019



Phan Minh Hành







Nguồn:FB:ĐT Kiều Đàm Di

Thời gian thoi đưa chớp mắt đã tròn một năm, mà sao dư âm Pháp Hội Lương Hoàng Sám vẫn còn tồn đọng trong lòng người phật tử đã tham dự pháp hội năm vừa qua. Bây giờ là tháng ba, là tháng khép lại mùa đông băng tuyết lạnh lẽo, nhường cho khí trời mùa xuân hiền hòa ấm áp. Tháng ba là tháng của mùa xuân bắt đầu trở về cho hoa tỏa sắc màu hương thơm khắp nơi. Và tháng ba còn là tháng của Pháp Hội Lương Hoàng Sám do đạo tràng Kiều Đàm Di tổ chức, cùng với sự hướng dẫn của Thượng Tọa Chúc Thiện. Sau sự thành công mỹ mãn ở những khóa tu trước, đạo tràng Kiều Đàm Di tự tin và mạnh dạn tiếp tục tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Sám lần nữa, hầu tạo cơ duyên cho đại chúng lễ lạy sám hối mà tiêu trừ nghiệp chướng đã gieo trồng trong quá khứ.

Xin nói qua về ý nghĩa của ba chữ Lương Hoàng Sám.

- LƯƠNG: là họ của vua Lương Võ Đế.

- HOÀNG: là hoàng đế, hoàng thượng.

- SÁM: là sám pháp, tức là những lời do các sư tổ soạn ra, tỷ như Thủy sám, Dược Sư sám pháp.

Vì thế Lương Hoàng Sám là bộ pháp sám hối của hoàng đế họ Lương. Bộ pháp sám hối nầy nguyên văn là Từ Bi Đạo Tràng Pháp Lương Hoàng Sám, nói rút gọn là Lương Hoàng Sám Pháp. Bộ pháp sám hối nầy gồm có 10 quyển, đã được nhiều người dịch ra từ Hán tạng, nhưng hầu hết khắp nơi trì tụng bản kinh dịch của Hòa thượng Viên Giác được xem có giá trị và chính xác nhất. Nhân đây cũng nên nói sơ qua vì sao có bộ Lương Hoàng Sám Pháp. Hoàng hậu Hy Thị có tâm đố kỵ, độc ác, lúc chết bị đọa vào đường súc sanh, biến thành con mãng xà. Vua Lương Võ Đế nằm mộng thấy hoàng hậu hiện về xin nhà vua cứu độ thoát khỏi thân rắn, nên vua mới nhờ Hòa thượng Chí Công lập đàn tràng trì tụng Lương Hoàng Sám cứu độ hoàng hậu. Điểm nầy mới thấy Hòa Thượng Chí Công có tâm đại từ đại bi đối với bà hoàng hậu Hy Thị. Bởi vì trước đó bà hoàng hậu nầy đã vu cáo Chí Công Hòa Thượng ăn bánh bao nhân thịt chó, nhưng với tâm lượng Bồ tát, Hòa Thượng Chí Công không màng đến lời vu cáo nầy, hoan hỉ đứng ra triệu thỉnh 100 vị đại tăng kiến lập đàn tràng độ thoát hoàng hậu Hy Thị ra khỏi thân mãng xà. Chuyện bánh bao thịt chó được kể sơ lược như sau. Với tâm ác độc và đố kỵ, nên khi thấy Vua Lương Võ Đế quí trọng và hậu đãi Chí Công Hòa Thượng, bà hoàng hậu Hy Thị đã chỉ thị gia nhân làm bánh bao với nhân thịt chó và mang đến chùa cúng trai tăng. Sau đó bà hoàng hậu đi tố cáo việc phạm giới của Hòa Thượng, khiến nhà vua đùng đùng nổi giận đi tìm hỏi tội Hòa thượng Chí Công. Hòa thượng mỉm cười hiền hòa rồi chứng minh sự không phạm giới, bằng cách lấy ra tất cả bánh bao nhân thịt chó dấu trong tay áo bên phải đặt trước mặt nhà Vua, và nói với nhà Vua rằng Hòa thượng chỉ ăn bánh bao chay đã cất dấu trong tay áo bên trái.

Nhắc đến vua Lương Võ Đế không thể không nhớ đến câu hỏi của ngài với Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma:"Từ khi Trẩm lên ngôi vua đã xây rất nhiều chùa, độ tăng, in kinh, như thế Trẩm có công đức gì chăng?". Bồ Đề Đạt Ma đáp ngay:"Không có công đức gì cả!". Nhà vua sững sừng và ngạc nhiên tột độ, tự nghĩ rằng ta xây chùa, in kinh, bố thí, cúng dường tam bảo mà không có công đức gì hết, quả là không hiểu được? Thật ra nhà vua không biết rõ sự khác biệt giữa công đức và phước đức. Công đức thì còn mãi, chứ phước đức thì "Thọ khổ thì bớt khổ; Hưởng phước thì tiêu phước", nên Vua Lương Võ Đế đã hưởng phước báo đến trị vì được 48 năm, nhưng rồi vào cuối đời nhà vua bị soát ngôi và bị chết đói trong ngục tù. Đó bởi vì vào tiền kiếp trong lúc ngồi thiền định, ngài bị một con khỉ quấy nhiễu khiến ngài không thể nhập định được, nên ngài tức giận bắt nhốt con khỉ trong hang động và con khỉ đã bị chết đói trong đó. Tấm gương nghiệp báo của vua Lương Võ Đế bị chết đói trong tù ngục do vì hành vi nhốt con khỉ trong hang động, khiến tất cả phật tử cần phải gấp rút thành tâm lễ lạy sám hối, để hy vọng những tội lỗi đã phạm từ trong quá khứ có thể giải trừ được phần nào. Với sự hướng dẫn của Thượng tọa Chúc Thiện, đạo tràng Kiều Đàm Di không quản ngại khó khăn tiếp tục tổ chức pháp hội Lương Hoàng Sám, hầu tạo duyên lành cho các phật tử đến tham dự, không những sám hối nghiệp chướng đã gieo trong quá khứ, mà còn trước tam bảo tự hứa với lòng sẽ không tái phạm lỗi lầm ở trong tương lai nữa. Đó là ý nghĩa của hai chữ "Sám Hối". Sám là sám giả sám kỳ tiền khiên, và Hối là hối giả hối kỳ hậu quá. Ngoài ra được biết chủ tràng Kiều Đàm Di là đạo hữu Quãng Nguyên Phương nấu đồ chay rất khéo, rất ngon, nên được tham dự pháp hội Lương Hoàng Sám và được thưởng thức các món ăn chay hoàn toàn miễn phí, thì còn gì an lạc và hạnh phúc nào hơn.



Dưới đây là chương trình 3 ngày Pháp Hội Lương Hoàng Sám.

Địa điểm: Trung Tâm Sangha

7641 Tabert Ave.

Huntington Beach, CA 92648

- Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019

6.00 am Ngồi thiền- Tụng kinh Lăng Nghiêm

7.00 am Tiểu thực

8.00 am Khai kinh LHS và lạy sám hối

11.30 am Thọ trai

12.30 pm Tụng kinh LHS và lạy sám hối

3.00 pm Thuyết pháp

4.00 pm Tụng kinh LHS và lạy sám hối

6.00 pm Hoàn mãn

- Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019

6.00 am Ngồi thiền- Tụng kinh Lăng Nghiêm

7.00 am Tiểu thực

8.00 am Khai kinh LHS và lạy sám hối

11.30 am Thọ trai

12.30 pm Tụng kinh LHS và lạy sám hối

3.00 pm Thuyết pháp

4.00 pm Tụng kinh LHS và lạy sám hối

6.00 pm Hoàn mãn

- Thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2019

6.00 am Ngồi thiền- Tụng kinh Lăng Nghiêm

7.00 am Tiểu thực

8.00 am Khai kinh LHS và lạy sám hối

11.30 am Thọ trai và phóng sanh

12.30 pm Tụng kinh LHS và lạy sám hối

5.00 pm Cúng thí thực

6.00 pm Dược thực

7.00 pm Tụng Chú Đại Bi và Dâng đèn cúng Phật

9.00 pm Hoàn mãn

Liên lạc ban tổ chức:

Quãng Nguyên Phương: 714-363-8029

Nguyên Chân: 714-722-8333

Quãng Hậu 714-902-3000

Ngày 24 tháng 3, 2019

Phan Minh Hành