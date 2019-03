10 Nơi Mua Nhà Lần Đầu Khó Nhất: Cali Chiếm 6

San Francisco Los Angeles Sacramento San Jose Seattle Riverside/San Bernardino San Diego Las Vegas Miami Memphis.

Theo một nghiên cứu được công bố hôm Thứ Hai tuần trước từ trang mạng tài chánh cá nhân Bankrate thì San Francisco – dù nó là nơi quyến rũ, thức ăn ngon, văn hóa mạnh mẽ và thị trường việc làm đàng hoàng – vẫn là nơi tồi tệ nhất tại Mỹ cho những người mua nhà lần đầu để mua nhà, chủ yếu vì các lý do mà Mullenholz nói là khả năng chi trả và siết chặt thị trường.Trong số 50 khu vực thành phố lớn nhất, San Francisco được xếp hạng thứ 2 vì lý do khả năng chi trả và siết chặt thị trường và cũng xếp hạng 43 vì lý do an toàn, theo Bankrate – dù nó có điểm cao về văn hóa (hàng 9) và là một trong những thì trường hàng đầu về việc làm (hạng 24). San Jose được xếp hạng 4 trong danh sách tồi tệ nhất bất kể lý do khả năng chi trả và thị trường của nó, một phần do sự xếp hạng về an toàn và thị trường việc làm của nó.Nghiên cứu xếp hạng 50 khu vực thành thị lớn của Mỹ trong các điều kiện về khả năng vừa túi tiền, văn hóa, thị trường việc làm, sự siết chặt của thị tru7o72bng và an toàn.Nhà phân tích tài liệu của Bankrate là Adrian Garcia nói với MarketWatch rằng để mua một căn nhà trung bình tại San Francisco, bạn cần có lương gần $300,000. Đó là bởi vì giá nhà trung bình hiện đang cao hơn $950,000, theo công ty địa ốc Trulia cho biết.Sau đây là 10 thị trường tệ nhất đối với những người mua nhà lần đầu để mua một căn nhà: