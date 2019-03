Trời Nóng Nhưng Quạt Máy, Máy Lạnh Bán Không Chạy

Quạt điện loại rẻ tiền bày ra đến lề đường, cả buổi không thấy người khách nào ghé lại.

Từ Tết nguyên đán đến nay, thời tiết Sài Gòn và các tỉnh, thành miền Nam liên tục có những đợt nóng bức đến 36 – 37 độ C. Tuy nhiên sức mua các thiết bị, sản phẩm làm mát ở Sài Gòn vẫn khá yếu, theo Người Lao Động (NLĐO).Từ đầu tháng 3, các siêu thị, trung tâm điện máy tại Sài Gòn đã đồng loạt khởi động các đợt bán hàng “chuyên đề” cho mùa nắng nóng. Mặt hàng chủ đạo cho mùa nóng vẫn là máy lạnh, quạt điện, quạt điều hòa, tủ lạnh cùng một số mặt hàng điện gia dụng khác như máy xay sinh tố, máy ép trái cây….NLĐO cho biết hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim có chương trình khuyến mãi bao vật tư, công lắp đặt 100% với chi phí 1 triệu đồng dành cho khách hàng mua máy lạnh, đồng thời tặng thêm 1 năm bảo hành. Ông Nguyễn Việt Tiệp, giám đốc marketing của Nguyễn Kim, cho biết sẽ còn có chương trình ưu đãi mới nữa, như khi mua máy lạnh, khách mua thêm cái thứ hai sẽ được giảm giá 10%; hay mua thêm quạt điều hòa, quạt điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây sẽ được giảm giá 30%...Siêu thị điện máy Chợ Lớn cũng có chương trình ưu đãi như miễn phí vật tư, công lắp đặt cho khách mua máy lạnh. Nhiều dòng máy lạnh được giảm giá từ 10% đến 20%, còn được tặng bia… Hay trung tâm điện máy Thiên Hòa có chương trình giảm giá mạnh từ 30% đến 40%, thậm chí 50% với nhiều dòng sản phẩm máy lạnh, tủ lạnh.... Trong đó, có một số máy lạnh tiết kiệm điện (inverter) có giá bán chỉ 5 triệu đồng/bộ loại 1 HP.NLĐO ghi nhận thông tin từ các nhà bán lẻ, rằng nhiều chương trình ưu đãi mùa nóng sẽ được tổ chức liên tục cho đến hết tháng 5, và mỗi chương trình chỉ kéo dài 1-2 tuần, rồi chuyển sang chương trình mới hấp dẫn hơn, thay vì như trước đây, chỉ tung ra một chương trình duy nhất mà dài cả năm, dễ gây nhàm chán cho khách hàng.Dù các nhà bán lẻ triển khai rầm rộ hàng loạt chương trình ưu đãi cho những mặt hàng chống nóng như trên, sức mua đến thời điểm này vẫn không sôi động như những năm trước.Theo NLĐO ghi nhận tại một siêu thị điện máy lớn ở Quận 1, buổi sáng một ngày nghỉ là thứ bảy 16-3, lượng khách ghé xem gian trưng bày máy lạnh, tủ lạnh khá thưa thớt. Trong vòng 1 giờ (9-10 giờ) chỉ có vài người đến xem, hỏi về giá cả, tính năng nhưng chỉ một người mua. Tương tự, tại một trung tâm điện máy lớn tại Quận 10, trong sáng cùng ngày cũng lác đác vài ba người đến tìm hiểu giá các loại máy lạnh nhưng không thấy ai mua. Trong khi các khu trưng bày quạt điều hòa, quạt điện... hầu như có rất ít người dừng lại xem.Bên cạnh đó, những người chuyên buôn bán quạt máy giá rẻ cũng thất vọng. Như ở khu vực gần siêu thị Coop.Mart Nguyễn Kiệm (Phú Nhuận), cả đống quạt điện không rõ nguồn gốc, dán đủ loại nhãn mác, được bày ra tới lề đường, cả buổi không thấy người khách nào ghé lại.Theo một số người am hiểu về thị trường điện máy, không phải cứ đến mùa nóng thì mặt hàng máy lạnh, quạt điện, tủ lạnh sẽ bán chạy, mà sức mua sẽ tùy theo thời tiết, nhiệt độ. Trường hợp nắng nóng hơn bình thường một chút thì sức mua cũng chỉ tăng khoảng 5%. Chỉ khi quá nóng, lên tới 38-40 độ C, mới có nhiều người đổ xô mua các mặt hàng chống nóng. Và như đã thấy, từ đầu tháng 3 đến nay, nắng nóng ở Sài Gòn và các tỉnh, thành miền Nam có phần dịu lại, nên sức mua hàng điện lạnh còn yếu là điều dễ hiểu.