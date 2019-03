Truyện Cổ Tích: Chiếc Hộp Sắt Biết Nói

Tóm tắùt: Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy giam vào chiếc hộp sắt đem bỏ giữa rừng. Ngày nọ có một công chúa đi lạc, nhìn thấy và nghe tiếng nói từ trong hộp phát ra. Nàng hứa sẽ lấy và cứu người trong hộp và được hướng dẫn trở về hoàng cung. Nhưng vua cha lại tráo hai cô gái khác tới giải cứu đều bị phát giác. Sau cùng công chúa phải đi, vì nếu không cung điện sẽ bị sụp đổ. Công chúa mở được hộp sắùt cứu hoàng tử. Nàng xin hoàng tử trước khi làm đám cưới được về thăm vua cha, nhưng không nghe lời hoàng tử dặn chỉ về thăm và nói ba câu rồi trở lại. Mãi ham vui, khi nàng trở lại thì không thấy hoàng tử và chiếc hộp đâu nữa. Mẹ con rùa giúp nàng tìm đến hoàng cung hoàng tử thì đang chuẩn bị cưới vợ. Nàng cắn hột dẻ thứ nhất của mẹ rùa cho, thấy bên trong một bộ đồ cưới đẹp. Cô dâu đòi mua, công chúa lúc đó đang xin làm một nàng hầu, nàng không chịu bán, chỉ xin vào ngủ trong phòng chú rể một đêm. Cô dâu bằng lòng nhưng cho hoàng tử uống thuốc ngủ. Đến lần thứ hai, khi nàng vào thì hoàng tử cũng ngủ say, nàng than thở và những người hầu nghe được, sáng hôm sau kể lại với hoàng tử...Kỳ 9 (tiếp theo)Công chúa, lúc này chỉ là cô phụ bếp và hầu bàn quá buồn bã vì đã hai lần vào được phòng chú rể, nhưng chàng ngủ say như chết, công chúa chỉ biết than thở một mình. Hai đêm trôi qua rồi, nhưng nàng vẫn không thất vọng vì nàng còn một hạt dẻ thứ ba của rùa mẹ cho. Nàng lại lấy ra và cắn hạt dẻ làm đôi.Lần này nàng chóa cả mắt vì một bộ đồ cưới quá lộng lãy thêu toàn chỉ bằng vàng ròng. Lúc cầm cái áo lên, vàng óng ả thêu thùa rất khéo léo, đúng là một bộ áo đẹp khó kiếm ở trần gian. Nàng vui mừng reo lên và ướm vào người ngắm nghía. Cô dâu đã chực sẵn, lại chạy đến xem, trầm trồ không hết lời rồi lại hỏi mua. Lần này nàng cũng nói:“Tôi không thể bán chiếc áo này.”Cô dâu nài nỉ:“Ta rất cần áo đẹp vì ta sắp làm đám cưới và thành vợ của hoàng tử. Ngươi có giữ chiếc áo này cũng không để làm gì! Bán ngay cho ta”.“Lần này tôi không bán nữa. Tôi đã bán hai cái áo cho cô rồi”.Hai cái áo đó không đẹp bằng chiếc áo này. Ta mới xứng đáng mặc chiếc áo này, còn mày, chỉ là một con phụ bếp thôi mà!”Công chúa lại ra điều kiện:“Cũng được. Nhưng như hai lần trước, lần này tôi cũng không bán, chỉ đổi lấy thêm một đêm ngủ trong phòng hoàng tử nữa mà thôi”.Cô dâu cười thầm. Đúng là một con ngốc, đã hai đêm khi nó vào thì hoàng tử đã ngủ say sưa. Lần này cũng vậy nữa mà thôi nên cô vui vẻ nhận lời...(còn nữa)