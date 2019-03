Biển Đông: Mỹ-TC Tranh Thế Hải Thượng

Vi AnhCó thể nói hai tuần lễ 2 và 3 của tháng 3 năm 2019 là thời gian Mỹ và TC tranh giành thế hải thượng (maritime supremacy) quyết liệt nhứt. Nếu TC thực hiện tham vọng đất đai, tăng cường và củng cố đồn bót, căn cứ quân sự cố định, thì Mỹ đẩy mạnh chiến lược lưu động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, hàng không, và hổ trợ đồng minh và đối tác trong vùng, thể hiện thế mạnh trên biển, trên không của Mỹ.Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Ô John Bolton tuyên bố 10/03/2019 trên truyền hình Mỹ Fox News là không để Trung Quốc biến Biển Đông thành một tỉnh mới của TC. Đó là điều không thế chấp nhận được.Mỹ nói và làm đi đôi. USS Blue Ridge, soái hạm của Hạm đội 7 hải quân Mỹ đóng quân ở Nhật Bản, đi tới cảng Manila thực hiện chuyến thăm Philippines sau hành trình nhiều ngày đi qua Biển Đông. Chuyến thăm được coi là cơ hội để quân đội Mỹ và Philippines hâm nóng quan hệ sau nhiều năm lạnh nhạt. «Chúng tôi ở đây để nói rằng quan hệ đối tác này (Mỹ-Philippines) mạnh mẽ hơn bao giờ hết».Đại tá Eric Anduze, chỉ huy tàu USS Blue Ridge, cho biết con tàu đã chạm trán các chiến hạm Trung Quốc khi đi qua Biển Đông. Nhưng TC vẫn nể mặt Mỹ theo báo SCMP cho biết. Nên "Các hoạt động tương tác giữa hai bên đều diễn ra an toàn và chuyên nghiệp". Chuẩn đô đốc Phil Sawyer, tư lệnh Hạm đội 7, phát biểu, "Chúng tôi sẽ di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Chuyến thăm Philippines thể hiện cam kết của Mỹ nhằm duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cởi mở và tự do".Không những điều hàng không mẫu hạm và soái hạm vào Biển Đông, Mỹ còn điều cả pháo đài bay B-52 chuyên trải thảm bom ra tuần tra trên Biển Đông. Cũng trong ngày 13–3, hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở biển Đông. Phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ phát biểu trên đài CNN: "Máy bay Mỹ thường xuyên hoạt động ở biển Đông để hỗ trợ các đồng minh, đối tác và một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, rộng mở".Trong vòng 10 ngày, Mỹ 2 lần điều oanh tạc cơ đến vùng biển đang có tranh chấp này. Trong thông cáo gửi tờ The Diplomat, Không Lực Hải Quân Thái Bình Dương (PACAF) cho biết chiến đấu cơ Mỹ thường xuyên hoạt động trong vùng Biển Đông để ủng hộ các đồng minh, đối tác của Mỹ và một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Cả hai máy bay ném bom đã được một chiếc Boeing KC-135 tiếp nhiên liệu giữa không trung.Còn Nhựt đồng minh thân tín của Mỹ cũng làm cho TC lo ngại. Nhật cũng cho chiến hạm ra bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Bắc Kinh. Trung Quốc cũng có thể phải đối mặt với thái độ kiên quyết hơn của Nhựt.Phản ứng của TC. Ông Lục Khảng nói: “Nếu các nước bên ngoài khu vực, như Hoa Kỳ chẳng hạn, thực sự nghĩ tới hòa bình và an sinh của dân trong khu vực, thì họ không nên gây rối trong khu vực.”Còn Mỹ thì khẳng định nhứt quyết hoạt động tuần tra tự do hàng hải tới khi không còn những yêu sách tuyên bố chủ quyền quá đáng nữa hàm ý nói của TC.Phó Đô đốc Phillip Sawyer, tư lệnh Hạm đội 7 hải quân Mỹ tuyên bố "Mỹ sẽ không thay đổi các chiến dịch tuần tra duy trì tự do hàng hải trên Biển Đông, bất chấp hành động gây hấn nguy hiểm của một chiến hạm Trung Quốc nhằm vào tàu khu trục Mỹ", hãng tin AP dẫn lời ấy trong cuộc họp báo tại Philippines sau chuyến thăm của soái hạm USS Blue Ridge.Phó đô đốc Sawyer vẫn khẳng định Mỹ phản đối "cách hành xử thiếu chuyên nghiệp" của Trung Quốc khi điều tàu chiến cắt mặt tàu khu trục USS Decatur hồi tháng 9/2018, khi nó đang di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp trái phép trên đá Ga Ven và đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.Còn TC thì gần đây gia tăng hành động Trung Quốc ngang ngược xây dựng đảo nhân tạo trái phép, tăng cường hoạt động quân sự tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hành động này đi ngược cam kết của Bắc Kinh về việc không quân sự hóa Biển Đông và hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận quốc tế.Chế độ CSVN cũng lập lại chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng hoạt động tự do hàng hải và hoan nghênh các hành động đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực của các quốc gia trên Biển Đông.Đáp lại tuyên bố vô thưởng vô phạt nói mà khong làm của CSVN, mới đây ngày 15/3, nhà cầm quyền “tỉnh Hải Nam” của TC ngang nhiên công bố dự định phát triển cơ sở hạ tầng, biến đảo Phú Lâm và hai đảo lân cận là đảo Cây và đảo Duy Mộng trở thành “căn cứ hậu cần và dịch vụ chiến lược then chốt” của Trung Cộng. Cả 3 hòn đảo đều thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng hiện bị Trung Cộng chiếm đóng phi pháp. Bí thư tỉnh uỷ Hải Nam là Zhang Jun khẳng định kế hoạch phát triển “Tam Sa” dựa trên một phát biểu của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình năm 2018 và chỉ thị của nhà cầm quyền trung ương tại Bắc Kinh vào tháng 4/2018.Cuộc họp của Trung Cộng về phát triển căn cứ hậu cần trên Biển Đông diễn ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Trung Cộng ngăn chặn các nước trong khu vực phát triển năng lượng và dầu khí trên Biển Đông thông qua “những biện pháp cưỡng ép”.Phát biểu tại Texas ngày 12/3, Ngoai Trưỡng Mỹ Pompeo mạnh mẽ chỉ trích “hoạt động xây đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Cộng tại các tuyến đường biển quốc tế”.Bộ Ngoại giao VNCS qua lời của phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng ngày 14/6/2018, lên tiếng mọi hoạt động được tiến hành tại hai quần đảo này mà không được phép của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp pháp, vô giá trị, và vi phạm chủ quyền của Việt Nam.Tức nước riết ắt phải bể bờ. Tàu TQ lại chèn ép, tấn công bằng vòi rồng làm chìm tàu cá VN ở Hoàng Sa hôm 6 tháng 3, ngư trường VN cách thành phố Đà Nẵng chừng 198 hải lý về phía đông. Đây được cho biết là khu vực Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Từ lâu truyền thông CSVN chỉ gọi thủ phạm TQ gây nên những vụ việc như vừa nêu đối với ngư dân Việt Nam là ‘tàu lạ’. Trong vụ việc mới xảy ra ngày 6 tháng 3, cơ quan chức năng Việt Nam và truyền thông trong nước gọi đích danh là “tàu Trung Quốc” và có yêu cầu TQ làm sáng tỏ./.(VA)