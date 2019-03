Mueller Đã Nạp Phúc Trình, Trump Nói Không Có Toa Rập

WASHINGTON - Với nghi án toa rập giữa phụ tá tranh cử của ứng viên TT Donald Trump và viên chức Nga, công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu hàng loạt điều tra đa diện từ hơn 20 tháng ngoài các kênh thông thường của Bộ tư pháp.Ông Mueller đang chuẩn bị giao phúc trình sau cùng tới bộ trưởng tư pháp William Barr.Cho tới nay, TT Trump liên tục xác quyết “không có toa rập” và Điện Kremlin cực lực phản bác tố cáo thông đồng.Lập Pháp đang gây áp lực để bộ trưởng Barr cho công bố toàn văn phúc trình Mueller và nhanh chóng.Năm 1974, Bộ tư pháp bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra nghi án Watergate và TT Nixon là đối tượng điều tra đầu tiên khi không có luật về chức trách của công tố viên đặc biệt - kết quả là TT Nixon từ chức. Công tố viên Archibald Cox gửi trát đòi tài liệu về vụ đột nhập bản doanh đảng DC tại khách sạn Watergate, bị TT Nixon cách chức – 5, 6 viên chức Bộ tư pháp từ chức để phản đối kể cả bộ trưởng Elliot Richardson. Biến cố này được nhà báo mô tả là “Trận thảm sát tối Thứ Bảy”.Việc làm của công tố viên đặc biệt với các quyền hạn rộng rãi, đã được Lập Pháp thiết lập sau vụ Watergate.Năm 1994, bộ trưởng tư pháp Janet Reno cử công tố viên đặc biệt Roberty Fiske điều tra TT Clinton và phu nhân Hillary về nghi án đầu tư địa ốc với Whitewater. Đoàn Fiske mở rộng điều tra, xét lại cái chết của vụ phó tham vấn pháp lý Bạch Ốc Vince Foster mà cảnh sát xác nhận là tự sát – phúc trình tạm 1994 của ông Fiske bạch hóa các viên chức, Bạch Ốc cũng xác nhận cái chết của ông Foster không liên quan.TT Clinton ký luật về quy chế của công tố viên độc lập, dọn đường cho tòa liên bang thay thế ông Fiske bằng công tố viên đặc biệt Kennet Starr.Đoàn Starr điều tra luôn tai tiếng Monica Lewinski – nỗ lực luận tội để truất chức ông Clinton không thành công.Bài viết năm 2018 của ông Starr tỏ ý tiếc đã điều tra về Lewinski, nhưng cảm thấy không có chọn lựa khác.Nhà báo cho hay: năm 1999, Bộ tư pháp soạn lại các quy định về quyền của công tố viên đặc biệt với 1 số giới hạn.Trươc đây, bộ trưởng Janet Reno yêu cầu cung cấp 2 phúc trình, gồm 1 bản để công bố, 1 bảo mật.Công tố viên Muller không được thứ trưởng tư pháp Rosenstein chỉ thị tương tự khi bổ nhiệm ông Mueller năm 2017.Trong khi đó, trước khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller hoàn tất phúc trình sau cùng và nộp cho bộ truởng tư pháp, TT Trump ra tay trước, hạ thấp giá trị của phúc trình.Trong phỏng vấn của Fox News phát sóng ngày 22-3, ông nói “Tôi có 1 phụ tá, bổ nhiệm 1 người viết phúc trình về tôi, ra quyết định về vai trò TT của tôi – dân chúng không ủng hộ đâu”. Ông mô tả ông Mueller và ông Comey là bạn, ông Comey thay thế ông Mueller ở địa vị giám đốc FBI.Phóng viên cho hay: không có bằng chứng Mueller và Comey là bạn thân.Ông Comey bị cách chức khi điều tra cựu Tướng Michael Flyyn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên tại Bạch Ốc, sau khi TT Trump gợi ý giám đốc Comey “bỏ qua”.Liên quan đến cuộc điều tra của ông Mueller, một bản tin khác cho hay công tố viên đặc biệt Robert Mueller chuẩn bị giao phúc trình về cuộc điều tra “hồ sơ Nga” – TT Trump tiếp tục nhắc lại “không có thông đồng”. Trước khi đi Florida tiếp khách ngoại quốc, ông tuyên bố với truyền thông “Tôi không biết gì – chúng ta sẽ thấy điều gì xẩy ra. Không có toa rập, không cản trở công lý. Mọi người điều biết là chuyện ngụy tạo”. Ông cho hay: bộ trưởng tư pháp sẽ tùy quyền quyết định công bố hay không phúc trình Mueller – ông nhận là không biết khi nào Mueller gửi phúc trình sau cùng.Trong năm qua, trong 2 đợt truy tố, đoàn Mueller đã đưa ra tòa 1 số cộng sự của ông Trump, gồm quản đốc tranh cử Paul Manafort, cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Đoàn Mueller cũng khởi tố hơn 24 cá nhân và viên chức Nga về họat động quấy rối chu kỳ bầu cử 2016.Cùng ngày Thứ Sáu, TT Trump đả kích Hạ Viện trong các cuộc điều tra song hành về toa rập và các điều tra mới về các sai phạm của viên chức Bạch Ốc cũng như việc làm ăn của ông.Ông không trả lời tin về con rể Kushner dùng trương mục điện tử cá nhân bằng ứng dụng di động trong giao tiếp với viên chức ngoại quốc, là mục tiêu tìm hiểu của các nhà lập pháp trong đảng DC. Ông nói “Không nghe, không biết”.Ngoài ra, Hạ Viện yêu cầu cung cấp thông tin về các giao tiếp của TT Trump với chủ nhân Điện Kremlin, gồm nội dung các điện đàm và các cuộc hội họp.Bạch Ốc từ chối. Tham vấn pháp lý Pat Cipollone gửi công văn hồi đáp cho các ủy ban Hạ Viện, minh định “Hạ Viện không có thẩm quyền luật định và hiến định để tiếp cận các tiếp xúc ngoại giao của lãnh đạo hành pháp”. Ông Cipollone nhấn mạnh: TT của các đảng đã khẳng định luật không đòi hỏi như thế - theo ông, các nhà lập pháp đã không viện dẫn điều luật liên quan.Dân biểu Cummings nói “Bạch Ôc làm khó”. Tương tự, chủ tịch ủy ban pháp chế Jerrold Nadler nói “ban đầu ông Trump nhận hợp tác – mấy giờ sau tham vụ báo chí Sarah Sanders phê bình yêu cầu của Hạ Viện là lạm dụng”.Dù thế, ABC nghe tin: Bạch Ốc sẽ đáp ứng phần nào, chưa rõ về những điểm nào và có ý nghĩa gì.Trong năm qua, ủy ban tình báo Hạ Viện dưới quyền phe CH đa số đã ngăn trở yêu cầu mời điều trần thông dịch viên có mặt trong cuộc hội đàm Trump-Putin tại Helsinki.Bản tin mới nhất của báo The Washington Post hôm Thứ Sáu cho biết rằng Công Tố Viên Đặc Biệt Robert S. Mueller III đã giao phúc trình bí mật cho Bộ Trưởng Tư Pháp William P. Barr, đánh dấu sự kết thúc cuộc điều tra của ông về việc Nga can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ và khả năng cản trở công lý của TT Trump, theo phát ngôn viên Bộ Tư Pháp cho biết hôm Thứ Sáu.Bộ Tư Pháp đã thông báo cho Quốc Hội biết vào chiều Thứ Sáu rằng họ đã nhận được phúc trình của Mueller nhưng không mô tả nội dung của phúc trình. Bộ Trưởng Barr được dự đoán sẽ viết tóm tắc về những điều được thấy trong phúc trình cho các nhà lập pháp trong những ngày sắp tới.