Trump Xóa Cấm Vận Đợt Mới Với Bắc Hàn

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ra lệnh hủy đợtc ấm vận mới nhất đối với Bắc Hàn vài giờ đồng hồ, sau khi TT Trump loan báo rằng Bộ Ngân Khố mới đưa ra đợt cấm vận mới.TT Trump phóng lên mạng một tweet, ghi rằng: “Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đã loan báo một đợt cấm vận bổ túc, khổng lồm nhắm vào lệnhc ấm vận đương hữu đối với Bắc Hàn. Tôi bây giờ quyết định rút lệnh cấm vận bổ túc đó.”Khi xóa lệnh cấm vận mới của Bộ Ngân Khố đưa ra, TT Trump không nói rõ những biện pháp nào hôm Thứ Sáu.Khuya Thứ Năm, Bộ Ngân Khố Mỹ loan báo sẽ trừng phạt 2 công ty chở hàng TQ vì giúp Bắc Hàn tránh né các lệnh cấm vận thương mại quốc tế.Theo các lệnh cấm vận, hai công ty Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. và Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. sẽ bị ngăn cản tiếp cận hệ thống tài chánh Hoa Kỳ hay bất kỳ tích sản nào tại Hoa Kỳ. Các công ty kinh doanh Hoa Kỳ cũng sẽ bị cấm hợp tác kinh doanh với 2 hãng trên trong tương lai.Trưởng Ban Truyền Thông Bạch Ốc là Sarah Sanders nói với phóng viên: “TT Trump ưa thích Chủ tịch Kim [Jong Un] và ông không nghĩ là các biện pháp cấm vận này là cần thiết.”