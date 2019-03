Đứng Đầu Bảng Ứng Viên TT Đảng DC: Biden, Sanders

WASHINGTON - Nghị sĩ Kamala Harris và cựu dân biểu Beto O’Rourke được xếp hạng cao hơn trước trong thăm dò về các chuẩn ứng viên TT 2020 của đảng DC.Nhưng, vị trí của 2 vị này còn xa nhân vật đầu bảng.Cựu PTT Joe Biden chưa tuyên bố tranh cử nhận đã được hậu thuẫn của 26% cử tri, ngang hàng với nghị sĩ Bernie Sanders, cùng chiếm đầu bảng uy tín.Giới chuyên môn gây quỹ tranh cử xác nhận khó khăn của phụ nữ trong việc vận động tài trợ so với nam giới da trắng.Cử tri trên 50 tuổi chiếm đa số trong phe ủng hộ ông Biden. Ông Sanders được phe trẻ hơn hậu thuẫn.Tin bổ túc cho biết: The Democratic Socialists of America tuyên bố ủng hộ nghị sĩ Sanders của tiểu bang Vermont tranh cử TT lần thứ nhì.Tổ chức này xác nhận: ông Sanders là đại diện của 56,000 thành viên, và mô tả ông là ứng viên của phe Xã Hội có cơ may thắng cao nhất lịch sử.