Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Trao Giải Hội Họa

Trong hình, Luật sư Nguyễn Quốc Lân chủ tịch Hội Đồng Khu Học Chánh Garden Grove trao giải thưởng hội họa Art in the Park cho Danh Trần, một học sinh thắng giải, hôm Thứ Bảy 16/3/2019 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của Thành Phố Garden Grove. Đây là cuộc triển lãm thường niên, năm nay là lần thứ 41. Hình do phóng viên PTH.