Bản tin VietnamBiz/Thanh Niên ghi rằng giá gạo xuất cảng của VN hiện rẻ hơn cùng kỳ khoảng 72 USD/tấn, so với 5 năm trước vẫn rẻ hơn 32 USD/tấn (chưa tính trượt giá). Không riêng gì giá gạo VN ngày càng rẻ mà đây là xu hướng chung của các nước xuất cảng gạo toàn thế giới. Giá gạo của Mỹ đã mất đến 55 USD/tấn so với năm ngoái và mất đến 60 USD/tấn so với 5 năm trước. Con số tương ứng của Thái Lan là 25 và 45 USD/tấn.