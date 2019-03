Liên Âu Định Hoãn Brexit Đến 22 Tháng 5, Sớm Hơn Anh Đòi; Thủ Tướng May Khuyến Cáo: Đã Đến Lúc Hạ Viện Phải Giải Quyết

LONDON - Sau khi yêu cầu Liên Âu cho phép gia hạn Brexit đến ngày 30-6, Thủ Tướng May hô hào Lập Pháp ủng hộ thỏa thuận ly thân với EU để thực hiện ý muốn của đa số công dân đã thể hiện qua trưng cầu dân ý giữa năm 2016.Bà May minh định tại Brussels “Tìm kiếm gia hạn là điều đáng tiếc với bản thân tôi – nay đến lượt các dân biểu quyết định”.Nhân dịp này, bà May cũng phàn nàn về thỏa thuận đạt được với Brussels đã bị Hạ Viện biểu quyết bác 2 lần – bà khuyến cáo: ly thân không thỏa thuận sẽ gây ra thương tổn không thể sửa chữa với niềm tin của công dân trong tiến trình thực hành dân chủ. Bà khẳng định: không sẵn sàng trì hoãn hơn nữa sau gia hạn đến hết Tháng 6. Bà phản bác mọi đề nghị trưng cầu dân ý lần thứ 2.Thủ Tướng May định yêu cầu Hạ Viện tổ chức biểu quyết lại trong tuần tới.EU sẽ họp thượng đỉnh ngày 28-3 nếu Hạ Viện không đồng thuận trong cuộc biểu quyết thứ 3.Tin BBC viết: Thủ Tướng May hy vọng UK có thể ly thân bằng 1 thỏa thuận trong khi lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn mô tả các đàm phán của ông với EU là xây dựng.Trong khi đó, 1 dự thảo của Liên Âu đồng ý hoãn Brexit đến ngày 22-5 nếu Hạ Viện nước Anh biểu quyết đồng thuận trong tuần tới.Văn bản này cho biết: UK không định tham gia bầu cử QH châu Âu, gia hạn Brexit không thể là sau ngày bầu cử.Trước loan báo này, cùng ngày Thứ Năm, Thủ Tướng May tìm kiếm gia hạn ly thân đến ngày 30-6.Thẩm quyền EU khẳng định: hành động đơn phương là không phù hợp với tinh thần của thỏa thuận Brexit, là không chấp nhận được, theo tường thuật của Reuters.