Italy: Tài Xế Gốc Senegal Định Đốt Xe Chở Học Sinh

ROME - Tài xế lái xe đưa đón học sinh định đốt xe tại thành phố Milan khi trên xe có 51 người.Nghi can 47 tuổi đã bị bắt là Ousseynou Sy, nguồn gốc Senegal và đã được nhận biết là người có tiền án.Nhà chức trách Milan loan báo 12 trẻ em và 1 người lớn đi bệnh viện vì ngộp khói - số người khác di tản an toàn.Nghi can khai: muốn chết để ngăn chận thiệt hại nhân mạng của di dân châu Phi vượt biển Địa Trung Hải trước khi dọa giết số hành khách trên xe.1 em học sinh đã tìm cách gọi điện thoại cho phụ huynh, và cảnh sát được báo động liền sau đó.