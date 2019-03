Thế Tử Bin Zayed Của UAE Đề Nghị Mỹ Khử Nhóm Lãnh Đạo Taleban

ABU DHABI - Thế tử bin Zayed của các tiểu vương quốc Arap Emirates (hay UAE) khuyến cáo ngoại trưởng Pompeo: Hoa Kỳ triệt thoái tại Afghanistan sẽ cho phép “bè lũ rậm râu” trở lại chiếm quyền, là bất trắc.Thông tấn MEE đưa tin: trong buổi tiếp chuyện ngoại trưởng Hoa Kỳ, thế tử UAE đề nghị 1 chương trình ám sát thuê lính đánh thuê để khử nhóm lãnh đạo Taleban và để làm yếu tư thế thương lượng của quân nổi dậy.Ngoại trưởng Pompeo không trả lời, theo nguồn thông thạo.Trước đây, UAE hỗ trợ nỗ lực hòa đàm của chính quyền Trump và tiếp đón vòng đối thoại trực tiếp Taleban-Hoa Kỳ đầu tiên hồi cuối Tháng 12 tại thủ đô Abu Dhabi.Thế tử bin Zayed cảm thấy hoang mang và tiếp xúc thăm dò khả năng hòa đàm chuyển qua Doha, thủ đô của Qatar, theo đòi hỏi của Taleban.Thông tấn MEE cho hay: thế tử gợi ý: tuyển lính đánh thuê như nhân viên an ninh tư Blackwater từng hoạt động tại Iraq thời kỳ 2004 để tìm diệt các thủ lãnh al-Qaeda trong vùng. Chủ nhân của Blackwater đưa 700 quân tới Abu Dhabi và được thuê để gíup bin Zayed xây dựng lực lượng chống sự nổi dậy của phong trào dân chủ.Hồi Tháng 10-2018, chuyên gia an ninh 2 dòng máu Hungary và Israel tiết lộ chương trình ám sát của UAE nhắm hàng ngũ lãnh đạo của Huynh Đệ Hồi Giáo tuyển cựu binh lực lượng đặc biệt – tính từ 2015 đến Tháng 8-2018, đã có 27 giáo sĩ bị giết, gồm 9 người của Huynh Đệ Hồi Giáo. Huynh Đệ Hồi Giáo đang bị truy bức tại Ai Cập.Chủ trương của thế tử UAE là thuyết phục Hoa Kỳ “vừa đánh vừa đàm” trong tiến trình thương lượng với Taleban.Phát ngôn viên của Taleban nói: không thể bình luận tin trên.Vẫn theo MEE, ngoại trưởng Pompeo nhắc nhở: thăm dò hòa đàm do Taleban chủ động – đặc sứ Zalmay Khalizad tuyên bố: 2 bên muốn chấm dứt chiến tranh,Hoa Kỳ duy trì đối thoại và tìm kiếm tiến bộ.Bin Zayed lại đề nghị: sẵn sàng trả kinh phí duy trì 1 quân số Hoa Kỳ tại Syria. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ không bình luận.