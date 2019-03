Boeing 737 MAX Rớt Vì Thiếu Bộ Phận An Toàn; FAA Bị Điều Tra Về Cấp Phép Boeing 737 MAX

WASHINGTON - Bộ tư pháp đã tống đạt 1 số trát tòa như là 1 phần trong cuộc điều tra “cơ quan hàng không dân sự - FAA” về thủ tục cấp giấy phép và về hoạt động tiếp thị phản lực cơ Boeing 737 MAX 8.CNN dẫn nguồn thạo tin xác nhận: bộ trưởng vận tải Elaine Chao yêu cầu tổng thanh tra Bộ tư pháp điều tra cả về các biện pháp an phi, gồm cẩm nang bay.Chi nhánh FBI Seatlle tiếp sức Bộ tư pháp trong cuộc điều tra.Boeing vẫn sản xuất loại 737 này, nhưng tạm ngưng giao hàng cho tới khi biết nguyên nhân 2 tai nạn thảm kịch trong 5 tháng qua.Liên quan đến phi cơ Boeing 737 MAX, một bản tin khác cho biết rằng giới chức Ethiopia dẫn đầu cuộc điều tra tai nạn Boeing gây thiệt mạng 157 người hồi đầu tháng này – nội dung phân tich dữ liệu từ hộp đen của Boeing đã được chuyển tới thủ đô Ethiopia.Do thiếu chuyên môn về lấy dữ liệu bay, hộp đen được đưa sang Paris trong tiến trình giám sát bởi các chuyên gia Ethiopia, châu Âu và Hoa Kỳ.Thông tấn tài chính Bloomberg đưa tin: thẩm quyền các nước liên quan cùng làm việc để nhận diện nguyên nhân tai nạn có nhiều điểm tương đồng với tai nạn Lion Air 5 tháng trước tại Indonesia.Đoàn Hoa Kỳ được mời gồm chuyên gia của FAA, ủy hội an toàn vận chuyển NTSB và Boeing.Bản tin của CNBC hôm Thứ Năm cho biết rằng các phi cơ Boeing tại Ethiopia và Indonesia đã không có 2 tính năng an toàn trong buồng lái của chúng bởi vì công ty đã tính tiền thêm để gắn các tính năng này vào.Tính năng này có thể giúp các phi công phát hiện lỗi đọc sai, mà một số chuyên gia tin là có thể nối kết với những tai nạn của các phi cơ đã rớt, theo báo The New York Times cho biết.