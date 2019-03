Rượu Whiskey Mỹ Xuất Cảng Giảm 11% Vì Thuế Trả Đũa

NEW YORK - Xuất cảng rượu whiskey chế tạo tại Hoa Kỳ tiếp tục giảm trong quý 2-2019, theo dự báo của giới chuyên môn – lý do: thuế trả đũa của các nước đối tác mà TT Trump tăng thuế nhập cảng với thép, và nhôm.Để trả đũa, whiskey Mỹ phải chịu thuế suất 25% tại Liên Âu, Mexico, Canada và Hoa Lục.Biên bản của Distilles Spirits Council ghi: rượu xuất cảng giảm 11% trong 6 tháng sau của năm 2018 tuy đã tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung toàn năm 2018, nguồn thu từ whiskey xuất cảng đạt 1.18 tỉ MK, là tăng 5.1% so với năm trước.Theo biên bản, whiskey xuất cảng sang châu Âu giảm 13.4% trong nửa sau năm 2018 sau khi tăng 33% trong 6 tháng trước.Reuters cho biết: Liên Âu là thị trường lớn nhất của whiskey và rượu mạnh Hoa Kỳ.Từ đầu tháng, hãng rượu Brown-Forman đã phỏng đoán doanh thu giảm năm nay nếu thuế suất trả đũa tiếp tục.Toàn bộ rượu mạnh xuất cảng thu về 1.8 tỉ MK trong năm qua, tăng 9.5% nhưng kém năm trước.