Lễ Mừng 60 Năm Xuất Gia Của HT Thích Minh Nguyện

Trong buổi lễ 60 năm xuất gia của HT Thích Minh Nguyện.

Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Trúc Lâm Yên Tử tọa lạc tại số 1924W. 2nd (góc đường First và Townsend) Santa Ana do Hòa Thượng Thích Minh Nguyện làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Lễ Mừng Hòa thượng 60 năm xuất gia.Tham dự buổi lễ có qúy HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Huệ Minh cùng quý Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng đến từ các Chùa và Tự Viện Nam California, và rất đông đồng hương Phật tử Chùa Trúc Lâm Yên Tử về quan khách có: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ có GS. Nguyễn Thanh Giàu, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Linh Mục Trần Công Nghị, Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, về dân cử có Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg cùng các Phụ Tá Quyên Trần và Christy Linh Lê, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, Đại diện Dân Biểu Lou Correa, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, cùng các Nghị Viên Sergio Contreras, Tài Đỗ, cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống và nhiều vị nhân sĩ trong cộng đồng, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do ông Khanh Nguyễn,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.Tiếp theo HT. Thích Minh Nguyện, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm tham dự của quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn, quý vị dân cử, đại diện dân cử, quý quan khách và đồng hương Phật tử .Sau đó ban tổ chức cho đốt pháo và đoàn Lân trình diễn để chúc mừng Hòa Thượng Viện Chủ 60 năm xuất gia và chào mừng quan khách cùng đồng hương.Tiếp theo Đoàn trống của Cộng Đồng Công Giáo biểu diễn màn trống để chúc mừng Hòa Thượng Thích Minh Nguyện.HT. Thích Thiện Long, Viện Chủ Chùa Phật Tổ, đại diện Chư Tôn Đức lên chúc mừng HT. Thích Minh Nguyện, HT cũng đã ca ngợi những đóng góp của HT. Thích Minh Nguyện cho đạo pháp và dân tộc trong suốt thời gian qua.Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn cùng các vị trong Hội Đồng Liên Tôn lên chúc mừng và trao bằng Tưởng Lục kỷ niệm 60 năm xuất gia tu học, ông nói: “HT. đã trải qua 6 ngôi chùa, Trúc Lâm Yên Tử là ngọn Hải Đăng đầu tiên tại Nam California nói riêng và tại Hải Ngoại nói chung, đây là một điểm son, sự đóng góp của HT. Viện Chủ trong thời gian qua đã nói lên tinh thần dấn thân cho đạo pháp và dân tộc. Ông cũng cho biết HT. Thích Minh Nguyện đã từng giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn trong nhiều năm, cho đến hôm nay HT. vẫn là một thành viên tích cực trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ.”Tiếp theo TNS Tom Umberg lên trao Nghị Quyết của Thượng Viện Tiểu Bang California vinh danh những đóng góp của HT. Thích Minh Nguyện trong đó có mục đã nói: “HT. Thích Minh Nguyện là bậc chân tu đáng kính đã mang hết niềm tin và khả năng để tạo nên nhiều thành tựu tốt đẹp trong các hoạt động tôn giáo làm phát triển đời sống giá trị của cộng đồng cũng như của toàn tiểu bang California. ‘Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Xuất Gia’ là cơ hội phù hợp nhất để ghi nhận, đề cao và vinh danh những thành tựu đáng qúy đó của Hòa Thượng Thích Minh Nguyện…”Qua nhiều đoạn kể về những đóng góp cụ thể của HT. Thích Minh Nguyện. Cuối cùng có đoạn: “Nay Thượng Viện California, qua đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Tom Umberg, công nhận và tri ân HT. Thích Minh Nguyện đã cống hiến cả cuộc đời cho việc bảo tồn và phát triển Phật Giáo cũng như cho truyền thống văn hóa dân tộc của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California.”Tiếp Đại diện các Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Lowenthall, Thị Trưởng Tạ Đức Trí Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cùng các Nghị Viên trong Hội Đồng Thành Phố Westminster, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn Thành Phố Garden Grove cùng lên trao bằng tưởng lệ đến HT. Thích Minh Nguyện để ghi nhận những đóng góp của HT. trong thời gian qua.Sau đó toàn thể Phật tử Chùa Trúc Lâm Yên Tử lên tặng bảng Tri Ân và chụp hình lưu niệm với Hòa Thượng Viện Chủ.Trong lúc nầy Ban tổ chức mời qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn, qúy quan khách, quý vị dân cử cùng lên cắt bánh mừng 60 năm xuất gia tu học và hoằng dương đạo pháp.Sau phần cắt bánh, ban tổ chức mời chư tôn đức và quan khách thọ trai,Đồng hương Phật tử cùng thọ trai và thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn qua sự điều hợp duyên dáng của MC Thúy Anh.