Di Dân Kinh Tế Trong Mùa Túc Cầu Thế Giới Ở Nga; Lịch cấp chiếu khán Di Dân và EB-5 tháng 4/2019

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) Trong năm 2018, hàng ngàn dân Tây Phi Châu đã có "chiếu khán (visa) người ái mộ" (fan-visa) và chiếu khán này cho phép họ đến nước Nga dễ dàng, với mục đích ủng hộ đội banh của nước họ trong Giải Túc Cầu Thế Giới. Hầu hết đã trở về quê hương của họ sau khi bế mạc, nhưng vẫn có nhiều người khác đã ở lại Nga bất hợp pháp. Một số người tin rằng họ có thể xin lánh cư (asylum) ở Nga hoặc dùng nước Nga như là bước đệm để qua u Châu. Họ rất ít hy vọng để được cấp diện lánh cư. Trong năm 2017, chính phủ Nga chỉ cấp diện lánh cư tòan phần cho 33 người. Bộ Nội Vụ Nga nói rằng họ sẽ đẩy mạnh các biện pháp để trục xuất tất cả những người ở quá hạn vào cuối tháng Ba này.Vào tháng Hai vừa qua, bốn người Mã Lai bị bắt vì âm mưu đưa lậu một người Miến Điện ra khỏi Tân Gia Ba trong cốp xe. Tài xế lái chiếc xe này là một phụ nữ Mã Lai, 42 tuổi, và một người phụ nữ Miến Điện được dấu sau cốp xe và bà ta không có giấy tùy thân và giấy phép du lịch.Nhân viên di trú đã để ý thấy một chiếc xe hơi khác mang biển số Mã Lai đang chờ ở khu di trú và máy vẫn đang nổ để chuẩn bị chạy. Biên giới sau đó đã được đóng lại và hai người đàn ông trong xe cũng đã bị bắt cùng với người phụ nữ nằm trong cốp xe.Tại Tân Gia Ba, xuất cảng trái phép sẽ bị phạt đến 1.000 mỹ kim và bị tù đến 6 tháng. Nhưng đưa người di dân bị cấm di chuyển ra khỏi Tân Gia Ba thì hình phạt có thể đến 5 năm tù và bị đánh ít nhất 3 roi.Về hồ sơ những du khách bị mất tích. Vào tháng 12 năm 2018 vừaq ua, 152 du khách Việt Nam đã biến mất sau khi đến phi trường Đài Bắc ở Đài Loan. Khi nhóm du khách này đến phi trường quốc tế Kaohsiung, một số người đã được những người lạ mặt - không liên hệ đến nhóm du lịch - đưa đi mất dạng.Những người khác trong nhóm đã đến khách sạn của họ nhưng đã rời ngay sau đó rồi lên xe búyt đi đến những điểm bí mật khác. Sau cùng, những du khách biến mất này cũng đã bị lộ và bị trả về Việt Nam. Nhiều du khách này được tìm thấy ở một nơi vui chơi, nhưng chính phủ Đài Loan thì tuyệt đối không vui chút nào.Chiếu khán du lịch cho người Việt Nam muốn sang Đài Loan đã bị ngừng một thời gian sau biến cố kể trên và chính phủ Đài Loan đã lập tức hủy bỏ đơn xin du lịch của 182 người đã có lịch trình bay. Các viên chức di trú Đài Loan nói rằng họ sợ những du khách đàn ông Việt Nam sau đó sẽ đi làm bất hợp pháp trong các xí nghiệp và phụ nữ có thể sẽ liên hệ đến những dịch vụ mãi dâm.Sau biến cố Đài Loan, có những tin đồn chưa được phối kiểm là Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam và hầu hết văn phòng lãnh sự các nước u Châu đã hòan lại lệ phí đơn xin du lịch và từ chối hầu hết đơn xin của người Việt Nam. Tuy nhiên, Đài Loan không làm điều này. Họ chỉ ngừng cấp chiếu khán cho Việt Nam trong một thời gian ngắn.Tương tự, văn phòng Robert Mullins ở Sài Gòn chưa hề nghe về việc hòan lại lệ phí đơn xin chiếu khán. Vì thế tin đồn này thiếu sự kiểm chứng rõ rệt.Vì biến cố Đài Loan, liệu Tổng lãnh Sự Hoa Kỳ hiện nay có khắt khe hơn khi duyệt đơn xin du lịch không? Điều này có thể, nhưng không chắc. Chúng tôi nhận thấy hầu hết những đơn xin du lịch của người trên 50 tuổi đều được chấp thuận. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2018, Lãnh sự Hoa Kỳ đã cấp 4,400 chiếu khán diện du lịch/công việc B1-B2 cho người Việt Nam. Vào cuối tháng 12 năm 2018, cũng là tháng mà các du khách Việt Nam đã biến mất ở Đài Loan.Nhưng trong tháng Giêng năm 2019, Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã cấp 6.800 chiếu khán B1-B2, có nghĩa là đã cấp thêm 2,400 chiếu khán so với tháng 12, 2018. Điều rõ ràng cho thấy không có chính sách mới trong tháng Giêng giới hạn chiếu khán du lịch. Số chiếu khán trong tháng Hai vẫn chưa được phổ biến.Văn phòng chúng tôi đã hỏi Lãnh sự Hoa Kỳ nếu có những chính sách thay đổi về chiếu khán B1-B2 hay không, thì vào ngày 7 tháng Ba, lãnh sự trả lời rằng: "Không có những thay đổi chính sách rõ rệt liên quan đến đơn xin du lịch của người Việt Nam sau biến cố tháng 12 tại Đài Loan. Chúng tôi tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên tình trạng của từng đương đơn".Chiếu khán B1-B2 cho những du khách đến từ Việt Nam. Xin lưu ý rằng chữ ký của qúy vị trên đơn xác định rằng tất cả thông tin mà qúy vị cung cấp là thật và chính xác. Qúy vị có trách nhiệm về thông tin cá nhân của mình và về mặt pháp lý nữa, dù rằng các nhân viên bán vé máy bay hoặc dịch vụ đã điền giấy tờ cho qúy vị.Bất cứ giấy tờ giả hoặc bản kê khai lừa dối sẽ đưa đến hậu quả là qúy vị sẽ không bao giờ được cấp bất cứ lọai chiếu khán nào đến Hoa Kỳ. Khi phụ nữ nộp đơn xin chiếu khán du lịch, các nhân viên dịch vụ thường ghi trong đơn là đã kết hôn nhưng thực tế là họ đã ly dị hoặc chưa hề kết hôn. Điều này sẽ gây rắc rối nếu họ dự tính ở lại Hoa Kỳ để xin một lọai chiếu khán khác.Qúy vị không nên có những sắp xếp kế họach quá chắc chắn cho đến khi nhận được chiếu khán du lịch. Và qúy vị cũng cần nhớ rằng vấn để điều trị y tế và săn sóc ở bệnh viện tại Hoa Kỳ rất tốn kém so với Việt Nam. Qúy vị phải có bảo hiểm để chi trả các phí tổn y tế ở Hoa Kỳ.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 4-2019(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2011 (Tăng 4 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/07/2012)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 01/03/2017 (Tăng 5 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/12/2017)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 22/10/2012 (Tăng 12 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/07/2014)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 22/09/2006 (Tăng 2 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/04/2007)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2006 (Tăng 12 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/08/2006)(7) Diện Đầu Tư Định Cư EB-5 (trực tiếp/hoặc gián tiếp qua Trung Tâm Vùng): 22/08/2016 (Tăng 5 tuần)(8) -Tu Sĩ-SR: (Luôn luôn hiệu lực)Hỏi Đáp Di TrúTrong tháng Hai vừa qua, một viên chức của Bộ Nội Vụ Nga nói rằng có 12.000 người đã ở lại bất hợp pháp sau mùa túc cầu. Các cơ quan công an đã nỗ lực tối đa để trục xuất 6.500 người Phi Châu, còn lại 5.500 người sẽ bị trục xuất trong thời gian ngắn sắp tới.Mỗi văn phòng Lãnh sự có thẩm quyền điều chỉnh chính sách để đối phó với những điều kiện ở địa phương. Thông thường, những điều chỉnh địa phương này không được công bố. Điều có thể là sau tháng 12 năm 2018 vừa qua, nhân viên lãnh sự được yêu cầu không chính thức sẽ cẩn trọng hơn khi duyệt xét những lọai đơn xin chiếu khán nào đó.Theo luật, những bệnh viên công và tư không thể từ chối điều trị bệnh nhân tại phòng cấp cứu, mặc dù bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe. Nhưng xin ghi nhớ rằng một lần điều trị cấp cứu ở bất cứ nơi nào có thể phải trả y phí từ 150 mỹ kim đến 3.000 mỹ kim tùy theo tình trạng bị thương và đau ốm ra sao. Trong những trường hợp bệnh nặng, phí tổn có thể lên đến 20.000 mỹ kim. Nếu qúy vị cần xe cứu thương, phí tổn có thể trên 1.000 mỹ kim. Phí tổn trung bình cho việc điều trị ở phòng cấp cứu ít nhất là 1.200 mỹ kim.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio, hay www.facebook.com/rmiodp. 