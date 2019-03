Phú Yên: 2 Nữ Sinh Lớp 8 Vây Đánh 1 Nữ Sinh Lớp 7 Dập Mặt

SAIGON -- Tình hình học sinh bạo lực với nhau đang tăng vọt... theo hai bản tin VnExpress và Tuổi Trẻ.Bản tin VnExpress kể chuyện Phú Yên: Nữ sinh lớp 7 bị vây đánh trong nhà vệ sinh của trường.Xưng "chị" với nhóm nữ sinh lớp 8 trên Facebook, nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên bị nhóm đàn chị đánh, quay video.Ngày 21/3, ông Nguyễn Văn Thu, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết đã mời phụ huynh nhóm học sinh đánh bạn đến để giải quyết, tổ chức hòa giải.Bản tin kể rằng trước đó, nữ sinh lớp 7 lên Facebook giới thiệu đang học lớp 8 của một trường khác tại địa phương, xưng "chị" với nhóm nữ sinh lớp 8 học tại trường THCS Ngô Mây.Trưa 15/3, sau khi tìm hiểu, hai nữ sinh lớp 8 đã kéo đàn em vào nhà vệ sinh của trường rồi đánh tới tấp, khiến nạn nhân chấn thương, tụ máu bầm vùng thái dương và tai.Nhiều học sinh chứng kiến đã quay lại video dài hơn 2 phút, đến chiều thì đăng lên mạng xã hội gây thu hút nhiều lượt xem và bình luận."Các em đã nhận khuyết điểm, cam đoan không tái phạm. Ngày mai, hội đồng kỷ luật sẽ họp xử lý vi phạm của những học sinh này", thầy hiệu trưởng nói.Báo Tuổi Trẻ ghi thêm rằng vào trưa 21-3, thầy Nguyễn Văn Thu - hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) - cho biết sáng cùng ngày, công an xã và lãnh đạo trường đã mời phụ huynh của các nữ sinh liên quan trong vụ đánh hội đồng xảy ra tại trường này để hòa giải và xử lý."Các nữ sinh đã nhận khuyết điểm và cam đoan không tái phạm. Các bên gia đình cũng đã thông cảm và hòa giải với nhau xong. Nhà trường sẽ mở hội đồng kỷ luật xử lý vi phạm các em vào chiều thứ sáu 22-3", ông Thu cho hay.Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút với hình ảnh một nữ sinh bị hai nữ sinh khác tát liên tục vào vùng mặt. Có nhiều học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn. Các chủ Facebook cho hay đây là hình ảnh học sinh đánh nhau ở Trường THCS Ngô Mây.