Đuối Nước, Dẹp Ki Ốt, Hút Cát, Dọn Rác...

Xuân NiệmLẽ ra trường học và các địa phương phải khởi động chương trình dạy trẻ em bơi lội để sẽ không bao giớ xảy ra tai nạn đuối nước nào nữa...Báo Người Lao Động kể: Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều 21-3 ở Hòa Bình khi 9 học sinh tiểu học và THCS ra bãi cát ven sông Đà chơi, sau đó xuống tắm và 8 em chết đuối.Chiều 21-3, ông Trần Đức Long, Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 8 học sinh tử vong thương tâm.Bản tin Zing kể chuyện Đà Nẵng: Cơ quan chức năng quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tiến hành đập bỏ 200 ki ốt dựng trái phép để rao bán đất.Ngày 20/3, các lực lượng của quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiến hành tháo dỡ các ki ốt do những người môi giới bất động sản dựng trái phép để làm nơi giao dịch bán đất.Ông Phạm Phước Dũng, Phó đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, cho biết thời gian qua có nhiều tập thể, cá nhân chiếm dụng lề đường để dựng lên các ki ốt phục vụ việc giao dịch bất động sản.Báo Xây Dựng kể: khoảng 22 giờ, ngày 19/3, tại thượng nguồn sông Hương, thuộc bãi bồi Lương Quán (phường Thủy, TP Huế) Tổ công tác thuộc Đội Phòng chống tội phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện ông Phan Văn Lực, trú tại phường Trường An (TP Huế), điều khiển tàu sắt có tổng công suất trên 24CV đang khai thác cát trái phép.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện phương tiện đang khai thác trái phép khoảng 45m3 cát. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đưa phương tiện về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.Bản tin TTXVN kể: Sáng 21/3, tại bãi biển Quy Hòa thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), hưởng ứng lời kêu gọi của một nhóm du khách nước ngoài, khoảng 50 người dân địa phương đã cùng nhau dọn rác, trả lại sự sạch đẹp, hoang sơ của bãi biển này.Anh Cameron Beardley, du khách Canada, người khởi xướng cuộc dọn dẹp, chia sẻ: "Trước đây, tôi thường tới bãi biển này để bơi và đọc sách, sau chuyến đi Philippines hơn ba tháng, tôi trở lại và rất buồn vì thấy bãi biển ngày càng nhiều rác. Vì vậy, tôi và các bạn trong nhóm của mình đã quyết định tổ chức một buổi dọn dẹp. Tôi đã liên hệ với một vài người bạn Việt Nam ở Quy Nhơn và rất bất ngờ khi nhận được lời hưởng ứng tham gia của nhiều người, kể cả các doanh nhân và học sinh. Tôi nghĩ không thể ngay lập tức thay đổi ý thức của một số người về việc bảo vệ môi trường nhưng cứ làm dần từ những việc nhỏ, chúng ta sẽ có những kết quả lớn sau này".Bản tin Sao Star kể: Ngày 21/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá bắt giữ đối tượng Hà Phúc Đạt (26 tuổi, trú xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Đạt là nghi phạm đã nổ súng bắn vào đầu tài xế Nguyễn Lý Hoàng (29 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá) sau đó cướp xe ô tô của nạn nhân.Theo đó, sau hơn 1 ngày gây án, biết không thể trốn thoát, Đạt đã đến trụ sở công an đầu thú và bị bắt giữ ngay sau đó.Báo Thanh Niên kể: Sau khi bị triệu tập để làm rõ đơn tố cáo xâm hại, quấy rồi tình dục học sinh, một người đàn ông 57 tuổi ở xã Quang Hưng, huyện An Lão, Hải Phòng được phát hiện chết tại nhà trong tư thế treo cổ.Sáng 21.3, lãnh đạo Công an huyện An Lão xác nhận vụ việc trên.Trước đó, chiều 17.3, Công an xã Quang Hưng nhận được đơn tố cáo ông Đỗ Văn M. (57 tuổi, nhà ở gần Trường tiểu học Quang Hưng) có hành vi quấy rối tình dục, xâm hại nhiều học sinh.Bản tin VietnamNet kể chuyện quan lớn rủ nhau đi chơi hải ngoại bằng tiền chính phủ: Thanh tra TP.SG đề nghị UBND giao Giám đốc Sở GD-ĐT - ông Lê Hồng Sơn - tổ chức kiểm điểm nghiêm túc vì sai sót trong việc cử cán bộ đi nước ngoài sai quy định. Trong số này có vợ ông Sơn là bà Nguyễn Thị Yến Trinh.Thanh tra TP.SG vừa có báo cáo UBND TP.SG kết quả xử lý đơn thư liên quan đến việc Sở GD-ĐT TP.SG cử thành viên tham dự lớp bồi dưỡng ở Đức năm 2018.Theo đó, Thanh tra TP.SG đề nghị UBND TP.SG giao Giám đốc Sở GD-ĐT TP.SG Lê Hồng Sơn tổ chức kiểm điểm vì sai sót trong việc cử cán bộ đi nước ngoài sai với quy định.Báo Đồng Nai kể chuyện Biên Hòa: Nan giải bài toán chỗ đậu xe ô tô...Là một đô thị có mức dân số tăng cơ học khá nhanh, TP.Biên Hòa đang đối mặt với tình trạng quá tải về giao thông. Không chỉ vậy, những năm gần đây lượng xe ô tô của các gia đình đã tăng lên đáng kể, trong khi bãi đậu xe công cộng không có, do đó càng gây áp lực cho giao thông đô thị.Anh Nguyễn Quang Mẫn, người dân ở phường Thống Nhất chia sẻ, mấy năm gần đây, lượng ô tô trong thành phố đã tăng nhanh “chóng mặt”. Tại nhiều con đường, ô tô đậu nối đuôi nhau làm cho lòng đường vốn đã hẹp lại hẹp thêm.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Xuất phát từ việc bị mất trộm 3 quả trứng vịt lộn và những mâu thuẫn từ trước đó, đối tượng Luân đã dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Nhẫn khiến nạn nhân tử vong.Ngày 20/3, báo Bảo Vệ Pháp Luật dẫn thông tin từ TAND TP.SG cho biết, đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Võ Văn Vũ Luân (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”....Tại phiên toà, bị cáo Võ Văn Vũ Luân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và bị hại cũng có một phần lỗi. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội.Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Vũ Văn Luân 18 năm tù.Bản tin Kênh 14 kể: Khoảng 15h40 chiều 20/3, đầu máy tàu hỏa D18E - 602 tiến hành di chuyển từ ga Đà Nẵng, ra đoạn đường sắt dọc theo đường Hải Phòng để quay đầu. Khi đến đoạn gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bị một ô tô mang BKS 92A, đang đỗ giữa đường ray cản trở không thể di chuyển.Nhân viên của ga cùng người dân đi tìm khắp nơi nhưng không thấy tài xế để dời ô tô, khiến đầu tàu hỏa bị mắc kẹt gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi CSGT và Thanh tra giao thông (Sở GTVT) được gọi đến, chuẩn bị cẩu, đưa xe ra khỏi đường ray thì tài xế mới xuất hiện, lái xe rời khỏi đường ray, để tàu quay đầu.Báo Kinh Tế Đô Thị kể chuyện Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng hành hung phóng viên trên đường Hồ Tùng Mậu...Nhóm gồm 3 đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích đối với phóng viên N.D.T của Tạp chí Thương trường.Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Phương (SN 1966); Đỗ Quang Hiển (SN 1986), cùng trú tại phố Cao Đạt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Trịnh Khắc Cương (SN 1983), ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra làm rõ về tội "Cố ý gây thương tích".Báo Người Lao Động kể chuyện Quảng Bình: Do mất lái, chiếc xe tải chở hàng đông lạnh đã không may tông sập tiệm cắt tóc ven đường, chủ tiệm ép nhà xe phải đền bù 250 triệu đồng mới cho xe ra ngoài.Ngày 20-3, UBND xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, xác nhận địa phương này vừa phối hợp với các ban ngành chức năng giải quyết vụ chiếc xe tải tông sập một tiệm cắt tóc trên địa bàn và tài xế bị ép mức giá bồi thường 250 triệu đồng.