Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đệ trình Nghị Quyết SCR 7

“Black April- Tưởng Niệm Tháng Tư Đen”









Sacramento, CA – Ngày thứ Năm 21 tháng 3 năm 2019, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, địa hạt 34 đã đệ trình trước Thượng Viện bản Nghị Quyết SCR 7 đồng tác giả với Dân biểu Tom Daly và Dân biểu Tyler Diệp. Bản Nghị Quyết SCR 7 mang nội dung tưởng niệm 44 năm ngày Saigon thất thủ và quy định tháng 4 năm 2019 là “Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen”, một thời gian đặc biệt để người dân California nhớ về vô số sinh mạng đã nằm xuống trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, và hướng đến Công lý và Tự do hơn cho người dân tại Việt Nam.



Ngày 30 tháng 4 năm 2019 đánh dấu 44 năm Sàigòn, thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hoà, thất thủ vào tay Cộng Sản. Trong nhiều năm ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hơn 135,000 người Việt Nam và gia đình họ đã phải vượt thoát đến Hoa Kỳ, bao gồm cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, nhân viên chính phủ, và những người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh.



“Chiến tranh Việt Nam đã là một thảm họa không chỉ cho đất nước Việt Nam, cho những người lính trực tiếp tham gia cuộc chiến, mà nó còn là cả một sự mất mát đau thương của biết bao người dân thường đã phải bỏ mình trên biển cả khi trên đường vượt thoát địa ngục Cộng sản tìm đến bến bờ tự do. - Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg phát biểu - Tôi rất vinh dự được đại diện cho địa hạt 34, nơi cư ngụ của một cộng đồng Việt Nam đông đảo và mạnh mẽ. Cùng với các cộng đồng người Việt tỵ nạn ở khắp các tiểu bang, họ đã nhanh chóng trở thành phần tử quan trọng tiếp tục đóng góp cho đời sống thịnh vượng và sự phát triển phong phú về mọi mặt trên đất nước Hoa Kỳ.”



Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg nói thêm:” Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ quên thảm kịch "Black April-Tháng Tư Đen" này và nhận thức được mối quan tâm hàng đầu hiện nay của những người Mỹ gốc Việt – Nhân quyền, tự do tôn giáo, dân chủ và đấu tranh chống lại nguy cơ đất nước Việt Nam bị xâm lược.”



Nghị Quyết SCR 7 "Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen" đã được thông qua Thượng Viện California với sự đồng thuận tuyệt đối 36/0 của các Thượng Nghị Sĩ. Nghị Quyết sẽ được chuyển qua Hạ Viện xem xét.



Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại thành phố Santa Ana.

Đính kèm: bản dịch nguyên văn Nghị Quyết SCR 7 "Black April-Tưởng Niệm Tháng Tư Đen"

NGHỊ QUYẾT SCR 7 - "BLACK APRIL - TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN"



SCR 7 do Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg cùng Dân biểu Tyler Diệp và Dân biểu Tom Daly đồng tác giả đệ trình. Nghị quyết quy định tháng 4 năm 2019 là “Tháng tưởng niệm Tháng Tư Đen”- thời gian đặc biệt để người dân California bày tỏ niềm tưởng nhớ vô số sinh mạng đã nằm xuống trong Chiến tranh Việt Nam, và hướng đến Công lý và Tự do hơn cho người dân Việt Nam.



NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT



XÉT RẰNG, ngày 30 tháng 4 năm 2019, đánh dấu kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 rơi vào tay Cộng sản; và





XÉT RẰNG, đối với nhiều người dân Việt Nam và cựu chiến binh Việt Nam, những người trực tiếp tham gia chiến tranh và người Mỹ gốc Việt định cư ở Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch đầy đau khổ và mất mát của người dân Hoa Kỳ, Việt Nam và Đông Nam Á ; và





XÉT RẰNG, năm mươi tám nghìn một trăm sáu mươi chín người Mỹ đã bị giết và 304.000 người bị thương trong số 2.59 triệu người phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam. Cứ 10 người Mỹ phục vụ tại Việt Nam thì có một người bị thương vong; và





XÉT RẰNG, Chiến tranh Việt Nam đã dẫn đến cái chết của 250.000 binh sĩ miền Nam và 2 triệu thường dân Việt Nam; và





XÉT RẰNG, sau khi Sài Gòn sụp đổ, hơn 135.000 người Việt Nam và gia đình họ đã phải vượt thoát sang Hoa Kỳ, bao gồm các cựu quân nhân, quan chức chính phủ và những người đã làm việc cho Hoa Kỳ trong chiến tranh; và





XÉT RẰNG, hàng trăm ngàn người đã dùng thuyền bè để rời khỏi Việt Nam vào cuối những năm 1970 đến giữa những năm 1990. Có những người thuyền nhân vượt thoát thành công đã đến các trại tị nạn ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Hồng Kông; trong khi khoảng một nửa số người thuyền nhân vượt thoát khỏi Việt Nam đã bị diệt vong trên biển; và





XÉT RẰNG, theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2010, hơn 465.000 người Việt sống ở California, với lượng người Việt Nam tập trung nhiều nhất ở ngoài Việt Nam cư trú tại Quận Cam và Quận hạt Santa Clara; và





XÉT RẰNG, Nhân quyền, Tự do Tôn giáo, Dân chủ và bảo vệ chống lại các mối đe dọa xâm lược là mối quan tâm quan trọng của người Mỹ gốc Việt; và





XÉT RẰNG, chúng ta phải dạy cho con cái và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ Chiến tranh Việt Nam, bao gồm cả cảnh ngộ của người tị nạn Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh như một ví dụ mạnh mẽ về các giá trị của tự do và dân chủ; và



XÉT RẰNG, chúng ta, người dân California, nên tích cực cống hiến cho mình các nguyên tắc nhân quyền, tự do cá nhân, chủ quyền và bảo vệ bình đẳng theo luật pháp của một thế giới công bằng và dân chủ. Người dân California nên dành những khoảnh khắc thời gian hàng năm vào ngày 30 tháng 4 để tưởng nhớ đến những người lính, nhân viên y tế và thường dân đã chết trong Chiến tranh Việt Nam để theo đuổi tự do; và





XÉT RẰNG, các cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp California sẽ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2019, như "Black April-Tháng Tư Đen", một ngày tưởng nhớ và tranh đấu cho các nguyên tắc tự do, bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do internet; và giờ đây, Nghị quyết SCR 7





Được đưa ra bởi Thượng viện tiểu bang California, và sự đồng thuận của Hạ viện California, rằng để ghi nhận thảm kịch và đau khổ và mất mát trong cuộc chiến tranh Việt Nam, tháng 4 năm 2019 sẽ được tuyên bố là Tháng tưởng niệm "Black April-Tháng Tư Đen", thời gian đặc biệt đối với người dân California để nhớ vô số sinh mạng đã mất trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, và hy vọng công lý và tự do hơn cho người dân Việt Nam; và có thể hơn nữa





Khi hoàn tất, Ban thư ký của Thượng viện sẽ chuyển bản sao của Nghị quyết này cho TNS Tom Umberg để phổ biến.