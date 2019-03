Biển Đông: TQ Sẽ Mất Thế

Trần KhảiCó vẻ như thế giới đang xúm nhau cản bước quân lực Trung Quốc ở Biển Đông...Trong khi Hải quân nhiều quốc gia cho biết sẽ tới Biển Đông, xem như đường hàng hải quốc tế phải rủ nhau đi qua, bất kể chính phủ TQ đã tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông, Tạp Chí Oil Price hôm 20/3/2019 đưa ra nhận định của bình luận gia Haley Zaremba cho thấy quân lực TQ chẳng là cái thớ gì, chỉ riêng so với quân lực Hoa Kỳ -- và chỉ tính trong khu vực thôi cũng là một trời một vực.Tạp chí Oil Price ghi rằng chỉ riêng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, quân lực Mỹ đã có 279 căn cứ quân sự. Chuyện phóng các oanh tạc cơ B-52 lạng qua lạng lại ở Biển Đông chỉ là chuyện nhỏ, chỉ nhằm cho biết bầu trời Biển Đông không phải của TQ.Cùng lúc với 2 oanh tạc cơ B-52 bay ngang qua, là một tàu đổ bộ của Mỹ có tên là USS Blue Ridge trong Hạm Đội 7 Hoa Kỳ lái thẳng vào vùng Biển Đông, nơi tranh chấp chủ quyền giữa TQ và Philippines.Trong khi đó, tạp chí The National Interest nêu vấn đề: quân lực Hoa Kỳ có đủ khả năng tác chiến và thắng hai cuộc chiến quy ước lớn cùng một lúc chống lại Nga và Trung Quốc. Bởi vì quân lực Hoa Kỳ vẫn là mạnh nhất thế giới, và cùng lúc có thể sẽ ra sức thuyết phục nhiều quốc gia khác đưa quân làm một lực lượng đồng minh tác chiến -- nếu xảy ra đột khởi một cuộc chiến tranh quy ước.Trong khi đó, có một tình hình vẫn liên tục làm Việt Nam nhức nhối: tàu cá VN bị tàu TQ bức hiếp.Bản tin RFA kể: Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt...Bản tin này ghi rằng Hội Nghề cá Việt Nam vào hôm 18/3 yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường vì gây chìm tàu ngư dân ở vùng biển Hoàng Sa và lên án hành động này là vô nhân đạo, gây nguy hiểm đến tính mạng cũng như thiệt hại tài sản của ngư dân Việt Nam.Truyền thông trong nước loan tin dẫn văn bản của ông Nguyễn Việt Thắng chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam hôm 20/3.Theo văn bản, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam phải phản đối mạnh mẽ với phía Trung Quốc để chấm dứt hành động tấn công tàu cá Việt Nam khi đang hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia. Đồng thời, Hội Nghề cá nhấn mạnh phải có biện pháp mạnh đối với những hành động này và yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.Ngoài ra, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cũng yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường lực lượng tuần tra trên biển để kịp thời hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho ngư dân, ngăn chặn những hành động tư tượng diễn ra trong tương lại. Ông cũng kêu gọi ngư dân đánh bắt xa bờ nên đi theo từng đội tàu để cảnh báo và hỗ trợ cứu nạn cho nhau khi bị tàu Trung Quốc tấn công.RFA cũng ghi rằng theo thông tin từ cơ quan chức năng cũng như lời kể của nạn nhân khi về đến bờ vào ngày 17 tháng 3, thì tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90819 do ông Trần Minh Hùng làm thuyền trưởng với 5 ngư phủ, vào ngày 6 tháng 3 khi đang đánh bắt hải sản tại gần khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 tấn công, truy ép khiến tàu cá Quảng Ngãi bị chìm. Năm ngư dân trên tàu kêu cứu và được một tàu cá Việt Nam cứu vớt và đưa về đất liền an toàn. Tổng thiệt hại được cho biết lên đến ba tỷ đồng. Sang ngày 7 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng cho rằng phía Trung Quốc cứu nạn nhân của chiếc tàu cá Việt Nam đang bị chìm ở Hoàng Sa.RFA A thêm:“Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, vào ngày 8 tháng 3 khi được báo chí hỏi thì nói có biết vụ việc và đang xác minh.”Trong khi đó, một bản tin của VOA cho thấy tin tặc Việt Nam chỉ “khôn nhà dại chợ,” vì không dám tấn công tới Trung Quốc... Mà đây lại là các tin tặc dính tới chính phủ CSVN.Bản tin VOA ghi rằng các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang nhắm tấn công các công ty ô tô nước ngoài nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển sản xuất ô tô trong nước, theo FireEye – một nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng có trụ sở ở tiểu bang California, Hoa Kỳ.Bloomberg trích nguồn tin của FireEye cho biết các cuộc tấn công đã tăng tốc vào đầu tháng 2. Nick Carr, một quản lý cao cấp của FireEye cho biết các vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty sản xuất ô tô ở Đông Nam Á và “khu vực rộng lớn hơn xung quanh Việt Nam”.Trong năm ngoái, chính phủ Hà Nội phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, theo Tạp Chí Tài Chính.VOA ghi rằng hồi tháng 11 vừa qua, tập đoàn Vingroup ra mắt xe hơi đầu tiên của Việt Nam tại một hội chợ triển lãm ở Paris và đầu năm nay những chiếc xe đầu tiên của công ty này đã xuất hiện trên đường phố.Bắt đầu từ tháng 2, FireEye ghi nhận sự gia tăng trong các cuộc tấn công và nhận ra rằng “nhiều hoạt động nhắm vào ngành công nghiệp ô tô.” Ông Carr cho biết “hành động này dường như là để hỗ trợ mục tiêu mà chính phủ Việt Nam đã công bố công khai về lĩnh vực sản xuất ô tô trong nước.”Bộ Ngoại giao Việt Nam không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg.Sau khi FireEye công bố báo các chi tiết về các hoạt động của nhóm có liên hệ với Việt Nam vào năm 2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính phủ không cho phép bất cứ hình thức tấn công mạng nào chống lại bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.Các cuộc tấn công gần đây có vẻ không nhắm mục tiêu giành quyền sở hữu trí tuệ, mà dường như là để tìm kiếm thông tin hoạt động của doanh nghiệp, ông Carr cho biết. “Có nhiều cách khác để đạt được lợi thế cạnh tranh,” đại diện của FireEye nói.VOA ghi thêm:“Nhóm hacker Việt Nam, mà FireEye gọi là nhóm tin tặc APT32, nhắm vào các mục tiêu an ninh, cơ sở hạ tầng công nghệ và các công ty tư vấn, và là một mối đe dọa cho các nhà hoạt động chính trị, FireEye cho biết trong báo cáo năm 2017.”Than ôi, mang thân tin tặc làm cho nhà nước CSVN, mà không tấn công nổi phương Bắc hung hiểm... thì nói gì nữa.