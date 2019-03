Hệ Lụy Brexit: 1.3 Ngàn Tỉ MK, 7,000 Việc Ra Khỏi Anh Quốc; Thủ Tướng Anh Yêu Cầu Hoãn Brexit Đến Cuối Tháng 6

BRUSSELS - Thủ Tướng Anh Quốc yêu cầu Liên Âu cho hoãn ly thân đến cuối Tháng 6 – chưa biết EU đồng ý hay không dời Brexit đến sau cuộc bầu cử QH châu Âu đã định vào Tháng 5.Thủ Tướng May tuyên bố tại cơ quan Lập Pháp “Ở địa vị Thủ Tướng, tôi không sẵn sàng dời Brexit đến sau Tháng 6 – nay tôi làm văn thư gửi chủ tịch Donald Tuck, chủ tịch của HĐ Liên Âu, thông báo sự tìm kiếm gia hạn đến ngày 30-6”.Bà cho biết: sẽ yêu cầu Hạ Viện biểu quyết thỏa thuận Brexit 1 lền nữa, nhưng không nói khi nào.Tin BBC cho hay: không có quyết định nào được trông đợi tuần này.Theo tin cùng ngày Thứ Tư từ Brussels, chủ tịch Ủy Hội EU Jean-Claude Junker nói “Hội nghị thượng đỉnh không chắc đưa tới được đồng thuận mà không gây trì hoãn Brexit – sẽ họp tuần tới”. Theo lời ông, Thủ Tướng May không cần có thỏa thuận của Hạ Viện, nhưng phải mang theo sự chấp thuận thỏa ước đã thương lượng với các ý kiến rõ rệt về thời điểm.Ông Juncker xác nhận EU đã làm nhiều việc để thích ứng với UK, nhưng không tái đàm phán, có những bảo đảm bổ túc với những gì đã chấp thuận.Bản tin của CNN hôm Thứ Tư cho biết rằng các ngân hàng và nhiều công ty tài chánh đang chuyển nhiều tài sản và việc làm của họ ra khỏi Anh Quốc trong lúc quốc gia này đang chao đảo về Brexit.Các công ty phục vụ tài chánh tại Anh Quốc đã công bố các kế hoạch đem 1.3 ngàn tỉ đô la vào Liên Âu, theo công ty tư vấn EY cho biết. Đó là tăng so với phỏng đoán 1.1 ngàn tỉ đô la.Số việc làm sẽ được dời đi ra ngoài Anh Quốc trong thời gian sắp tới là khoảng 7,000, theo EY cho biết. Công ty này phỏng đoán điều đó sẽ làm cho Anh Quốc thiệt hại ít nhất 794 triệu đô la trong tiền thu thuế.