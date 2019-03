Thủ Tướng New Zealand Hô Hào Chống Kỳ Thị Toàn Cầu

WELLINGTON - Thủ Tướng Jacinda Ardern không gọi tên hung thủ bắn chết 50 người hôm Thứ Sáu tại 2 đền Hồi Giáo tại Christchurh (New Zealand) để y không được nổi tiếng như ý muốn xấu của quỷ.Trong các trả lời phỏng vấn, Thủ Tướng Tân Tây Lan bác bỏ ý kiến theo đó làn sóng di dân làm tăng sức mạnh khuynh hướng kỳ thị sắc tộc và tôn giáo.Sát thủ Brenton Tarrant 29 tuổi là người da trắng Australia.Bà Ardern nói “Tại đất nước này, chúng tôi không có loại tư tưởng thiểu số chống lại đa số.”Bà khẳng định “Bạo động tại Christchurh là từ nơi khác đem tới” và hô hào chống kỳ thị toàn cầu.Cùng ngày Thứ Tư, cảnh sát New Zealand đã chỉ danh 6 nghi can ngoài tay súng Terrent.Tang lễ của nạn nhân đầu tiên vừa được cử hành, theo tin BBC.