Phi Công Dự Khuyết Giúp Tránh Tai Họa Cho Boeing 737 MAX 8; Boeing Thay Phó Chủ Tịch, Cử 1 Giám Đốc Cao Cấp Điều Tra 737 Max

NEW YORK - Thông tấn tài chính Bloomberg báo tin: 1 phi công dự khuyết phản ứng kịp thời bằng cách làm tê liệt hệ thống máy điện toán điều khuyển chuýên bay chỉ 1 ngày trước tai nạn Lion Air tại Indonesia 5 tháng trước, theo 3 nguồn thông tin từ đoàn điều tra đang phân tích hộp đen của Boeing.Thẩm quyền Indonesia xác nhận: không có phúc trình đầy đủ của cuộc điều tra này trước 1 năm.Boeing không bình luận.Chủ biên Geoffrey Thomas của Airlineratings.com cho hay: phi công dự khuyết điều khiển bay không là khác thuờng nếu đuợc ủy quyền.Nhưng không thấy có phi công thứ 3 (là dự khuyết) trong phúc trình sơ khởi Tháng 11 của ủy ban an toàn vận tải.Các nhà điều tra cho hay vấn đề tương tự đã phát sinh trong 4 chuyến bay gần đây nhất của Noeing 737 MAX 8, gồm chuyến bay tai họa tại Ethiopia mới đây.Indonesia xác nhận: máy cảm ứng về góc nâng cuả phi cơ được thay thế sau chuyến bay từ Monada đến Bali ngày 28-10. Phi cơ này thực hiện 1 chuyến bay khác đến Jakarta cùng ngày và phi hành đoàn báo cáo “có vấn đề”.Thông tìn từ thẩm quyền Indonesia xác nhận phi công trưởng của chuyến bay lâm nạn phản ứng điềm tĩnh ít nhất 9 phút sau trở ngại, nhờ phi công phụ xem lại cẩm nang và sau tự mình làm việc này trong khi phi công phụ điều khiến bay.CNN cho biết: 1 ngày trước phi cơ điều khiển 1 chuyến bay tới Jakarta đối diện vấn đề tương tự, nhanh chóng “đóng” hệ thống điện toán, điều khiển bay bình thường, tới đích an toàn.Tin ABC cho hay: cuộc điều tra Lion Air nêu nghi vấn với chương trình huấn luyện phi công Boeing 737 MAX 8.Boeing, đang đối diện khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm theo sau vụ rớt máy bay 737 Max, đưa đến việc thay thế phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật trong khi cử một giám đốc hàng đầu khác phụ trách các cuộc điều tra máy bay, theo email của công ty nào cho biết hôm Thứ Ba.