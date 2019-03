Trump: Để Dân Mỹ Đọc Báo Cáo Của Mueller; Đa Số Dân Mỹ Tin Trump Có Dính Tới Nga

WASHINGTON - Với các tài liệu mới tiết lộ từ hồ sơ tòa án ngày 19-3, TT Trump bị vây hãm – bởi, hàng loạt tiết lộ mới cho thấy đủ lý do để ông cảm thấy bị đe dọa bởi đám mây u ám trùm phủ lên cuộc sống, về cuộc kinh doanh và vai trò lãnh đạo hành pháp của mình.Nhà báo nhận xét: quy mô và guồng máy công tố là “nín thở” sau khi tăng sức mạnh từ giữa năm 2017.Tại Hạ Viện, dân biểu Ted Lieu (DC-California) phải nói “Nếu là Trump, tôi biết sợ”.Văn phòng và trú sở của luật sư Cohen bị FBI khám xét và sau ông ta thừa nhận trả tiền bịt miệng diễn viên Stormy Daniels vi phạm luật tài trợ tranh cử.Những thông tin như kể trên không bao giờ là thuận lợi với ông, đưa tới những phản ứng quá đà.Phóng viên nhắc lại: Trump nhiểu lần mô cả công việc của đoàn Mueller là “tìm bắt phù thủy” đồng thời tố cáo toa rập giữa các cơ sở truyền thông xã hội cùng chống lại phe bảo thủ.CNN viết: cuộc điều tra này ám ảnh ông Trump trong nhiều năm.Cựu công tố Bheet Bahara từng làm việc với thẩm quyền tài phán New York nói “Điều tra về tài trợ tranh cử chưa xong và còn được xem lại”.CNN tường thuật: 1 trong số mục tiêu của đoàn Mueller là vai trò của Trump Organization cả từ trước chu kỳ tranh cử 2016. Nên, ông Trump không thể biết thân nhân củc các đối tác kinh doanh của ông sẽ phải hầu tòa về tội hình hay không.Số tài liệu công bố ngày 19-3 gồm cả thông tin về các liên lạc giữa Cohen với các giới chức Moscow khi Cohen là đại diện Trump trong các thương lượng tại Nga.Hôm Thứ Tư, TT Trump nói rằng ông không ngại nếu công chúng được phép xem phúc trình mà Công Tố Viên Đặc Biệt Mueller chuẩn bị về cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và bất cứ mối liên hệ nào khác tới cuộc vận động tranh cử của ông Trump.Trump nói với các phóng viên tại Bạch Ốc hôm Thứ Tư rằng, “Hãy để cho nó [phúc trình của Mueller] được công bố. Hãy để cho mọi người thấy nó.”Trong khi đó một cuộc thăm dò từ hãng thông tấn Mỹ AP-NORC Center for Public Affairs Research cho thấy rằng hầu hết người Mỹ đều có mối quan ngại rằng cuộc vận động của Trump có các mối liên hệ bất chính với Nga, dù chưa tới một nửa nói rằng tổng thống đã làm điều gì đó trái luật trong mối quan hệ của ông với Nga.Ngoài ra, sau nhiểu lần phê bình trong nhiều tháng qua rằng cuộc điều tra “hồ sơ Nga” là tìm bắt phù thủy, TT Trump gọi việc làm của đoàn Mueller là lố bịch – ông tuyên bố ngày 20-3 “Nên công bố phúc trình sau cùng của đoàn Muller” và tỏ ý muốn xem nội dung của phúc trình này.Ông tuyên bố tại Bạch Ốc “Đó là tùy quyết định của bộ trưởng tư pháp khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller nộp phúc trình”.Ông hô hào Bộ tư pháp công bố cùng lúc tỏ ý hoài nghi về các khám phá của đoàn Mueller mà ông mô tả mâu thuẫn.