SG Bố Ráp, Bắt 500 Kg Ma Túy 11 Người, Trong Đó 8 Dân TQ

Có vẻ như Trung Quốc đang tìm cách làm dân Việt Nam trở thành dân nghiện ma túy... Các bản tin từ nhà nước VN cho biết công an Sài Gòn đã bố ráp, bắt một đường dây đa số là người Trung Quốc tại Sài Gòn nhập nửa tán ma túy theo đường từ Lào quốc vào VN.Báo Pháp Luật ghi rằng công an đã: Phá đường dây 500 kg ma túy từ Lào vào TP.SG.Báo này cũng ghi lời từ công an:“Theo đánh giá ban đầu, lượng ma túy mà các nghi can mua bán trót lọt có thể lên đến hàng tấn chứ không dừng lại ở con số 500 kg thu giữ.”Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng phối hợp với các đơn vị liên quan khám phá đường dây ma túy cực khủng.Chiều 20-3, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng nhiều đơn vị phối hợp phong tỏa một địa điểm tại khu dân cư Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.SG).Đây là một trong nhiều điểm có liên quan đến đường dây ma túy với số lượng giao dịch đến hàng trăm ký vừa bị Bộ Công an triệt phá.Báo Pháp Luật ghi rằng vào đầu giờ chiều 20-3, Công an nhiều đơn vị, trong đó có Cục C47, Công an quận Bình Tân, Công an TP.SG, Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đội 6 Cục Phòng, chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã khám phá thành công lô ma túy khổng lồ.Cảnh sát đã tạm giữ 11 người, trong đó có tám người Trung Quốc, ba người Việt, thu giữ một xe bán tải đầy ắp ma túy với số lượng lên đến gần nửa tấn.Tiếp đến, công an đồng loạt khám xét năm điểm nghi vấn là kho cất giấu ma túy tại TP.SG và hai điểm tại tỉnh Đắk Nông.Bước đầu công an xác định đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP.SG do một số người Lào, Trung Quốc câu kết với người Việt Nam thực hiện.Theo đánh giá ban đầu, lượng ma túy mà các nghi can mua bán trót lọt có thể lên đến hàng tấn chứ không dừng lại ở con số 500 kg thu giữ.Báo Người Lao Động ghi chi tiết rằng chủ một quán cà phê ở khu dân cư Bình Hưng Hòa B kể khoảng 14 giờ 30 phút, 2 gã đàn ông đến quán của anh gọi 2 chai nước ngọt. Khi 2 đối tượng này vừa vặn nắp chai để rót nước ra ly thì lập tức bị trinh sát ập vào bắt giữ.Báo NLĐ ghi lời anh K. cho hay dù sống ở địa phương lâu nay nhưng anh không hề hay biết căn nhà nằm khuất trong khu dân cư Bình Hưng Hòa B là điểm tập kết ma túy. Căn nhà này được một người nước ngoài thuê nhưng không ai biết họ làm gì trong đó.