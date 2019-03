Mức Lương, Ma Túy, Cát Tặc, Lái Đò...

Xuân NiệmDân Sài Gòn lương cao nhất nước? Một phần...Báo Người Lao Động kể: Theo thống kê, tại TP SG các ứng viên đang giữ mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí.Mức lương cho vị trí có kinh nghiệm là 10 triệu đồng/tháng, vị trí quản lý - trưởng phòng khoảng 25 triệu đồng/tháng. Mức lương tối đa phổ biến nhất được ghi nhận là 36,5 triệu đồng/tháng. Thông tin trên được Vietnamworks công bố ngày 19-3 trong báo cáo "Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam".Báo cáo cho thấy nhóm 5 ngành nghề được trả lương phổ biến cao nhất lần lượt là: tài chính - đầu tư, ngân hàng, công nghệ thông tin, marketing và xây dựng.Báo SGGP kể chuyện: Phá đường dây ma túy lớn nhất TP SG từ trước đến nay.Qua thời gian điều tra, lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn nhất TP SG từ trước tới nay. Công an bắt giữ 11 đối tượng cùng 1 xe bán tải chở ma túy khoảng 300 kg.Báo Thiên Nhiên kể: “Cát tặc” xuyên đêm “rút ruột” sông Hương.Thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành nhiều văn bản nghiêm cấm việc khai thác cát trái phép trên sông Hương, cũng như xử lý các bãi tập kết cát sai pháp pháp luật. Thế nhưng, hiện nay tình trạng “cát tặc” lộng hành trên con sông thơ mộng, biểu tượng cho xứ Huế vẫn diễn ra rầm rộ.Báo Kênh 14 kể: Cả gia đình 5 người đang sống yên bình, bỗng nhiên một nam thanh niên đến tự nhận là chủ đất của căn nhà anh Dâng đang ở rồi đòi đuổi cả gia đình anh. Mặc dù được cơ quan chức năng đến giải quyết, nhưng nam thanh niên này vẫn cố ý phá nhà, tìm mọi cách uy hiếp khiến gia đình anh rất sợ hãi.Ngày 19/3, anh Huỳnh Trung Dâng (34 tuổi, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. HCM) cho biết anh và gia đình đang rất bất an, sống trong sợ hãi suốt nhiều ngày qua vì bị một "kẻ lạ mặt" đến hăm doạ, lập hàng rào và phá nhà mình.Báo Lao Động kể chuyện cô lái đò: 100% người lao động tham gia tổ chức công đoàn.Chị Hoàng Thị Thu Hường - Chủ tịch Công đoàn Khu du lịch sinh thái Tràng An - cho biết, hiện ở khu du lịch có gần 1.500 lao động, trong đó có khoảng 1.300 người làm nghề lái đò, tất cả họ đều là người địa phương. Khi được nhận vào làm việc tất cả đều phải qua sát hạch để lấy chứng chỉ lái đò. Ngoài ra họ còn được tập huấn những kỹ năng về hướng dẫn viên du lịch, về cứu hộ, cứu nạn… được trang bị đò, áo phao, đồng phục. Công đoàn của công ty mới được thành lập từ tháng 11.2018, với 100% người lao động ở đây tham gia vào tổ chức công đoàn của công ty.Báo Tổ Quốc kể: Sáng 19/3, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng xây dựng trong rừng phòng hộ Trà Lý, thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu rừng này, chậm 3 ngày so với yêu cầu của UBND huyện Duy Xuyên.TTXVN dẫn lời Ông Trần Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên cho biết: Khu nghỉ dưỡng xây dựng trái phép trong rừng phòng hộ Trà Lý được xây dựng từ năm 2018 trên diện tích gần 3 ha, do ông Ngô Phi Nhị và một người khác làm chủ dự án.Bản tin VnExpress kể: Nam bác sĩ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP SG thừa nhận vòi tiền người bệnh để hứa hẹn xét nghiệm, chích thuốc giảm đau.Ngày 19/3, bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP SG, cho biết bệnh viện đã đình chỉ công tác khám chữa bệnh của nam bác sĩ bị nhiều bệnh nhân ung thư máu tố cáo vòi tiền. Bác sĩ này làm việc tại khu điều trị tổng hợp khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực.Theo bệnh viện, nam bác sĩ thừa nhận cuối năm 2018 đến nay đã nhận 81 triệu đồng của 15 người bệnh ung thư, hứa hẹn làm xét nghiệm, chích một loại thuốc làm giảm đau, kéo dài sự sống... nhưng không nói rõ thuốc gì.Báo Tuổi Trẻ kể: Theo ông Ngô Đình Quang - trưởng phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP SG, qua công tác kiểm tra hồ sơ thi giấy phép lái xe, phòng đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy khám sức khỏe không hợp lệ.Qua xác minh tại các bệnh viện ở các quận 1, 4, 6, 12, Bình Thạnh, Tân Phú…, đều xác định nhiều giấy khám sức khỏe là giả...Hiện nay các "cò" đang ra giá 200.000 đồng/giấy phép lái xe giả cho người không khám sức khỏe vẫn có giấy chứng nhận đủ sức khỏe thi lái xe.Báo Đồng Nai kể: Ngày 19-3, Công an phường Thanh Bình (TP.Biên Hòa) đã tiến hành ghi nhận hiện trường và mời một số người lên trụ sở làm việc để điều tra vụ một nhóm người lạ mặt đập phá căn nhà số 86, trên đường Hưng Đạo Vương do chị Liêu Thị Long Xuyên làm chủ......khi lực lượng Công an 113 và Công an địa phương đến, nhóm người này đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Chị Xuyên cho biết, nhóm người này đã không ít lần mang dao và má tấu tới trước quán nhà chị đập phá tài sản và thách thức chém người thân của chị vì cho rằng mâu thuẫn và tranh giành khách hàng trong làm ăn.Báo Khánh Hòa kể chuyện xoài: Những ngày này, người dân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang ồ ạt thu hoạch xoài Úc và Đài Loan. Theo các hộ kinh doanh, xoài Úc loại 1 chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc. 1 tấn xoài Úc chỉ chọn được 4 đến 5 tạ xoài đạt tiêu chuẩn xuất bán sang Trung Quốc. Hiện nay, xoài Úc loại 1 giá 45.000 đồng/kg, loại 2 giá 25.000 đồng/kg; xoài Đài Loan, loại 1 giá 15.000 đồng/kg, loại 2 giá 10.000 đồng/kg. Giá xoài giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân do xoài ở Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh cũng đang rộ, cộng thêm việc các nước Thái Lan và Campuchia cũng xuất sang thị trường Trung Quốc nên các hộ kinh doanh xoài tại Cam Lâm gặp không ít khó khăn.Báo Một Thế Giới kể: Ngày 19.3, lực lượng thú y H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải xử lý chôn lấp, tiêu độc khử trùng hai con lợn chết chưa rõ nguyên nhân bị vứt bỏ tại một kênh nước bên dưới cây cầu thuộc tỉnh lộ 11C, đoạn qua thôn Triều Dương, xã Phong Hiền, H.Phong Điền.Trước đó, sự việc được người dân phát hiện và quay video phát lên mạng xã hội Facebook vào chiều 18.3. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng thú y huyện xử lý để phòng ngừa dịch bệnh.Báo Giao Thông kể: Sở GD&ĐT tỉnh đã ký quyết định điều chuyển thầy giáo Nguyễn Đức Tùng, Chủ nhiệm lớp 10 Địa, trường THPT Chuyên Thái Bình đến công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh....Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, từ đầu tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tin nhắn "tình cảm" với tính chất “gạ tình”, có nội dung như: “nhớ đến cồn cào”, “muốn em quyện vào thầy khi ở bên nhau”, “em chẳng hiểu sự mong mỏi, khát khao của thầy dành cho em lớn như thế nào đâu”, “chết thôi, ngày không nói chuyện với em một chút là thầy không chịu được, làm sao bây giờ”… được cho là của giáo viên Tùng với nữ sinh P.V.N.M, đang học lớp 10 Địa trường THPT chuyên Thái Bình do giáo viên này làm chủ nhiệm.Báo Hà Nội Mới kể: Theo số liệu của Bộ Công Thương, lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu trong tháng 2 khoảng 250.000 tấn, tương ứng giá trị khoảng 60 triệu USD.Như vậy, tính cả tháng 1 là 275.000 tấn thì sau 2 tháng, cả nước nhập khẩu khoảng 525.000 tấn, với giá trị khoảng 149 triệu USD, giảm 40,7% về lượng và giảm 51% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.Trước đó, trong năm 2018, cả nước nhập khẩu 5,65 triệu tấn phế liệu sắt thép, trị giá 1,94 tỷ USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 38,5% về kim ngạch so với năm 2017.