Tình Bạn Quý Hiếm Trên Cõi Đời Này

.

Sau đây là thư của Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San:

.

"Thưa quý thân hữu:

Tình bạn là một trong những tình cao quý, đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trên trần gian này. Đặc biệt nhất đối với những những quí vị cao niên nam giới, lại càng cần phải duy trì tình bạn hữu mãi mãi, để tri kỷ với nhau, hồi tưởng lại những kỷ niệm nên thơ ngày nào và những lúc thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, trong sự sự nghiệp của cuộc đời mình khi còn son trẻ cho nhau nghe. Thật sự đó là liều thuốc bổ công hiệu nhất, để nuôi dưỡng tinh thần và thể xác cho những năm tháng còn lại của tuổi già, vì không ai có thể biết trước được ngày nào mình sẽ phải từ giã vĩnh viễn trên cõi đời có nhiều sự thử thách và đầy nỗi gian chuân đau thương này. Đặc biệt hôm nay trong Mùa Chay Thánh, xin được gửi đến quí vị thưởng lãm cuốn video script, ghi dấu tích lại tình bạn quý hiếm giữa chúng tôi, là nhạc sĩ Trần Ngọc Hải và nhạc sĩ Nguyễn Mạnh San, từ khi hai chúng tôi còn cắp sách đến trường học và cho đến khi hai chúng tôi: Một người trở thành Linh Mục và một người trở thành Phó Tế Vĩnh Viễn có gia đình, thì nay cả hai chúng tôi đã về hưu với hai phương trời Âu Mỹ cách biệt nhau hàng ngàn dặm, nhưng chỉ xa cách mặt, chứ không xa cách lòng, vì chúng tôi vẫn nhớ nhau hàng ngày dâng lời kinh nguyện lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.

Thân kính,

PT. Nguyễn Mạnh San"

.

Tình Bạn Quý Hiếm:



Sau đây là lược sử của Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San, theo ghi nhận của Nguyễn Đức Linh.

Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San:

- Sinh năm 1940 taị Bắc Việt , - 1954 đất nước chia đôi, Thầy theo gia đinh từ bỏ Miền Bắc (Cộng sản) vào Miền Nam (Quốc Gia), định cư tại Sài gòn.

Trước năm 1975, Thầy SAN dạy học tại các trường trung học Taberd, Thánh Mẫu và Đức Trí ở Sài gòn, - Làm Thông dịch viên và Dịch thuật (Anh ngữ) cho Cơ quan Cố Vấn Viện Trợ Hoa Kỳ MACV. - Phụ tá Trung Tâm Trưởng (Chief Quarterman) 18 kho Tồn Trữ Tiếp liệu Quân Lực Hoa Kỳ tại Tân Thuận Đông – Nhà Bè, Sài gòn, trước khi Trung Tâm này được di chuyển đến căn cứ Long Bình, Biên Hòa.

Ngày biến cố 30 tháng 4-1975. Cộng sản xâm chiếm Miền Nam .Thầy Sáu San di tản khỏi VN, cùng vợ con tới miền“đất Hứa” Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

- 4/1975 . – Cùng vợ con rời VN sang Hoa Kỳ định cư liên tục tại Oklahoma city - Làm việc cho Cơ quan Thiện nguyện Công giáo Hoa Kỳ (USCC) Oklahoma city, Oklahoma, đặc trách chương trình Tỵ nạn Á Châu (Coordinator for USCC the Southeast Asia Refugees Program).

- 1980 rời USCC chuyển sang làm việc tại Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ cho tới nay, đảm trách nhiều chức vụ quan trọng :

- Phụ tá trưởng phòng Tố Tụng, đặc trách Luật sư đoàn Liên Bang và Nhập Tịch (Attorney admission and Naturalization Deputy) tại Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ (United States District Court, Western District of Oklahoma).

- 18 tháng 9 năm 1998, tốt nghiệp khóa huấn luyện Tuyên uý Trại Tù do cơ quan đặc trách các Trại Tù Liên Bang (Bureau of Federal Prison Chaplains) thuộc bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tổ chức tại Aurora, Colorado.

- 10 tháng 8 năm 2001 tốt nghiệp khóa đào tạo Tuyên Úy đặc trách Cải huấn (Correctional Chaplain) doTổng Hội “American Catholic Correctional Chaplains’ Association” tổ chức. - Được Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ Chính thức công nhận và cấp chứng chỉ Tốt nghiệp ngành Tuyên úy các Trại Tù Liên Bang Hoa Kỳ.

- 6 tháng 1- 2003 đảm trách chính thức “TUYÊN ÚY TRẠI TÙ “ (Certtified Prison Chaplain) được quyền thăm viếng tất cả các Trại Tù Liên Bang trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

- 30 năm phục vụ Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ (US District Court of Western District of Oklahoma) liên tục là Phụ tá Trưởng phòng Tố Tụng đặc trách Luật Sư Đoàn Liên bang HK và Nhập Tịch.( Attorney admission & Nauralìzation Deputy).

Hiện nay vẫn giữ chức vụ Phụ tá Trưởng phòng Tô Tụng (kiêm nhiệm chức vụ Tuyên úy Trại Tù tại Oklanoma City County Jail.

- 31tháng 3 năm 1979 Thầy San là người VN đã có gia đình đầu tiên trên toàn thế giới được Thụ phong Phó Tế Vĩnh viễn (Permanent Deacon) qua sự đặt tay của Đức Tổng Giám Mục Charles Salatka tại Oklahoma City.

-20 tháng 6/1988 Được Đức Giáo Hoàng GIOAN PHAOLÔ Đệ Nhị cho diện kiến và được đặc ân Phó Tế Lễ với Ngài tại Nguyện Đường riêng bởi 2 lý do đặc biệt: Thầy SAN là người VN đã có gia đình đầu tiên trên toàn thế giới, được thụ phong chức “PHÓ TẾ VĨNH VIỄN” (permanent deacon) nên được Đức Giáo Hoàng ban cho đặc ân này.

Về phương diện Phục vụ:

- 11 năm tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phụ tá Linh mục quản nhiệm Antôn Nguyễn Ngọc Bảo và cộng đoàn Công giáo Việt Nam .

- 2 năm tại Giáo Xứ Corpus Christi Roman Catholic Church (giáo xứ Mỹ da mầu).

- 7 năm rưỡi (từ tháng 6/1996 tới 1/2003,) tại Giáo xứ Anré Dũng Lạc, phụ tá Linh mục chánh xứ Dominic Hoàng Mạnh Hùng và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ trong những công tác ”Tông Đồ Mục Vụ”.

- 1-2003 đảm nhận trách nhiệm ”TUYÊN ÚY TRẠI TÙ” của Tổng Giáo phận theo lệnh của Đức Tổng Giám Mục Eusebius Joseph Beltran, Tổng Gíáo phận Oklahoma city. Thầy SAN liên tục phục vụ cho Tổng Giáo phận OKC.

- 1994 cho tới nay, những ngày cuối tuần,Thầy SAN lãnh nhiệm vụ ủy lạo tù nhân trong các Trại Tù tiểu bang OKLAHOMA với sự trợ giúp của vị Thừa Tác Viên Trại Tù Nguyễn văn Cường (Prison Minister) do Đức TGM bổ nhiệm

Tính cho tới tháng 3-2009, theo lời ông Chánh Án Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ nhân danh Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, trong buổi lễ vinh danh Thầy Sáu San Nguyễn, cho cac1 thông tin như sau.

1/ - Hoàn tất thủ tục pháp lý cho 16,000 ngàn người, thuộc các sắc tộc trên thế giới, được tuyên thệ trở thành Công dân Hoa Kỳ tại Toà án Liên Bang Hoa Kỳ.

2/ - Phục vụ liên tục 30 năm trong ngành tư pháp Hoa Kỳ tại Tòa Án.

Lúc đó, Ông Chánh Án trao tặng cho Thầy SAN “Lá QUỐC KỲ MỸ” là một biểu tượng có ý nghĩa trang trọng và cao quí, chỉ dành tặng cho những người dân có công với chính phủ, với đất nước Hoa Kỳ. Sau này nếu có mệnh hệ thì gia đình được vinh dự phủ lá cờ này lên quan tài.

.

.