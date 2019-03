Hạ Viện Anh: Không Bỏ Phiếu Đề Án Brexit Giống Như Trước

LONDON - Kế hoạch ly thân với Liên Âu của Thủ Tướng Theresa May trở thành rối loạn trong khi chủ tịch Hạ Viện yêu cầu bà May chỉ đưa ra biểu quyết 1 mô hình Brexit khác về căn bản.Reuters đưa tin: chủ tịch John Bercow nói rõ: hành pháp không thể yêu cầu biểu quyết các đề nghị tương tự đã bị bác 2 lần, tuần qua và trong Tháng 1.Phe chủ trương tìm kiếm Brexit để phân ly hoàn toàn với EU thấy trường hợp “Brexit không thỏa thuận” là có vẻ khả thi hơn.Với nội các May, bộ trưởng tư pháp Robert Buckland nhận định “Chúng ta đã bước vào khủng hoảng hiến pháp”.Theo tiền lệ từ đầu thế kỷ 16, nội quy của QH ghi rõ: đề án tương tự không được biểu quyết nhiều hơn 1 lần trong cùng 1 khóa họp.Tuyên bố của bộ trưởng Buckland được các dân biểu của đảng Bảo Thủ (hoài nghi về cơ chế EU) hoan nghênh.Với phe vận động Brexit, thỏa thuận ly thân của bà May điều đình với Brussels vẫn duy trì các liên lạc với EU trong khi từ chối quyền bỏ phiếu của UK tại hội nghị của EU.