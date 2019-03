Phong Trào Chống TT Bouteflika Đòi Quân Đội Algeria Đứng Ngoài

ALGIERS - TT Bouteflika không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5, nhưng chưa từ bỏ quyền lực.Phong trào biểu tình chống chính quyền tiếp diễn trong lúc 1 nhóm tập trung các nhà tranh đấu và chính khách đối lập thông báo yêu cầu quân đội “Không can thiệp”.Trong thông điệp trực tiếp nhắn gửi hàng ngũ tướng lãnh, “Nhóm phối hợp vì thay đổi – NCC” khẳng định: quân đội hãy làm nhiệm vụ hiến định, không can thiệp vào sự lựa chọn của quốc dân.TT Bouteflika 82 tuổi cầm quyền từ 20 năm tuyên bố sẽ chỉ thôi việc khi 1 hiến pháp mới được ban hành – thông báo này không xoa dịu phong trào biểu tình đã lên đến cao điểm khi hàng trăm ngàn nguời xuống đường hôm Thứ Sáu tuần qua.1 sinh viên giơ cao tấm biểu ngữ “Dân chúng muốn ông ra đi” trong khi nhiều người hô khẩu hiệu “Quân và dân là một”.Reuters đưa tin: Tướng tổng tham mưu trưởng Ahmed Gaed Salah tuyên bố hôm Thứ Hai “sẽ nhận trách nhiệm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này”, ám chỉ quân đội sẽ đóng 1 vai trò.Hồ sơ ghi rõ: các tướng từng công khai can thiệp, như khi bãi bò cuộc bầu cử đầu thập niên 1990 mà phe Hồi Giáo nắm chắc phần thắng, đưa tới nội chiến.Tuyên cáo của nhóm lãnh đạo biểu tình tựa đề “Platform for Change” công bố chiều Thứ Hai yêu cầu TT Bouteflika từ chức khi mãn nhiệm ngày 28-4 và chính quyền phải giải thể tức khắc.Trong khi đó, TT Bouteflika phái 1 phó thủ tướng mới bổ nhiệm đi vận động hậu thuẫn với các đồng minh.Giới quan sát nhận xét: dân chúng Algeria cũng cảm thấy bất bình với vai trò người em của Bouteflika là cố vấn Said.Ngoài ra, ký ức về nội chiến thập niên 1990 gây thiệt mạng 200,000 người khiến dân chúng Algeria coi ổn định là ưu tiên.