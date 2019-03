Hội Đồng Hương & Thân Hữu Thái Bình Hải Ngoại: Hội Xuân Kỷ Hợi 2019

Hình ảnh trong Hội Xuân Kỷ Hợi 2019.

Westminster (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm vào dịp đầu Xuân Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thái Bình Hải Ngoại do Nghệ Sĩ Bích Ty làm Hội Trưởng đều tổ chức buổi họp mặt Tân Xuân.Hội Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Nhật Báo Việt Báo.Tham dự buổi Hội Xuân ngoài số đông đồng hương và thân hữu Thái Bình còn có một số qúy vị đại diện Công Đồng, Hoi Đoàn, Đoàn thể bạn, trong đó có Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, VNCH Foundation, Đài Mẹ Việt Nam, quan khách có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí, ông Huỳnh Kim Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, Nhạc Sĩ Hồ Văn Sinh, một số các vị nhân sĩ như Giáo Sư Quyên Di, Giáo Sư Dương Ngọc Sum, cựu dân biểu VNCH Võ Văn Bằng, Giáo Sư Nguyễn Văn Phú, Giáo Sư Lê Hữu Quế, và nhiều thân hữu đến từ Pháp, Canada, và các tiểu bang Hoa Kỳ.Điều hợp chương trình có các MC. Bích Trâm, Thụy Vy và Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng.Sau phần nghi thức chào Quốc Kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do Ban Hợp Ca và Ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách.Tiếp theo, Bà Đào Bích Ty, Hội trưởng Hội Đồng Hương Thái Bình lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách cùng đồng hương thân hữu, nhân dịp đầu Xuân Bà cầu chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và cầu chúc cho đồng bào tại quê nhà sớm huởng được mùa Xuân thái bình.Ngoài chương trình văn nghệ do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Thiếu Nhi CLBTNS còn có một số các nghệ sĩ thân hữu trình diễn những tiết mục tình tự quê hương.Đặc biệt chương trình Hội Xuân năm nay có 3 diễn giả xuất thân từ Thái Bình lên trình bày những đề tài nói về địa linh nhân kiệt, văn hóa, kinh tế và các danh nhân của Thái Bình gồm có: Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, và Giáo Sư, nhà văn Quyên Di.Mở đầu phần thuyết trình, Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, cho biết: “Theo sử liệu và tài liệu, Thái Bình có hơn trăm vị tiến sĩ khoa bảng lớn, từ thời Hai Bà Trưng, Vua Lý Nam Đế, Lê Quý Đôn, đến Trần Độ hoặc nhà văn Dương Thu Hương của thời đại bây giờ, đã tìm cách chỉnh đốn, thay đổi chế độ. Nhưng ngay tại đây, có một vị mà chúng ta không để ý, đó là cố Bác Sĩ Phạm Nguyên Lương, đã để lại cho đời đại tác phẩm ‘Tam Quốc Chí Việt Nam’ xuất bản năm 1980 tại California, nói về 3 chính thể đời nhà Mạc, nhà Lê với chúa Trịnh, và nhà Nguyễn với Chúa Nguyễn Hoàng, diễn tả lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 275 năm, chia cắt Việt Nam thành 3 khu vực, có lãnh đạo là vua hay chúa, có riêng về lãnh thổ, kinh đô, có dân và luật pháp riêng.”Đại tác phẩm “Tam Quốc Chí Việt Nam” gói ghém trong 6 cuốn, gồm 101 hồi, dài 3,649 trang, tác giả đã dùng tới hơn ba phần tư tài liệu lịch sử, dùng ngay chính sử có được, khai sáng thêm bởi những dân gian sử, những nhân vật có thật, sự kiện cụ thể đã xảy ra trong sử Việt, đến gia phả những dòng họ đã trực tiếp góp phần trong các biến cố lịch sử thời ấy…Tinh thần dân tộc dấy lên, áp dụng trong thực tế, Vua Quang Trung với tài dùng binh, lấy dân làm binh, vũ bảo đại thắng quân Thanh, cùng các cải cách về xã hội, giáo dục, nhất là lấy chữ nôm làm chính. Đồng thời chúng ta cũng thấy giai đoạn khởi đầu của Ky Tô Giáo truyền vào đất nước và thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam…”Tiếp theo, Tiến Sĩ Kinh Tế Nguyễn Văn Lương đến từ Florida, thuyết trình đề tài “Thái Bình và kinh tế,” Ông đã trình bày về 3 giai đoạn, môi trường kinh tế tại Việt Nam, kinh tế của người Việt tại hải ngoại, và kinh tế trong tương lai. Người Thái Bình, hay là người Việt Nam trong phát triển kinh tế tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ…Sau đó Giáo Sư Quyên Di trong phần thuyết trình ông đã cho biết về những danh nhân và nghệ thuật của Thái Bình, ông trình bày về vụ án “Lệ Chi Viên” (Vụ án vườn vải) nổi tiếng thời Lê sơ. Oâng đã minh định rõ, trong lịch sử thì đó là sự hàm oan vô cùng với bà Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ, vợ quan Đại Thần Hành Khiển Nguyễn Trãi, đưa đến bản án chém đầu 3 họ nhà Nguyễn Trãi.“Mãi đến đời vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi mới được minh oan. Tôi cho rằng con cháu của Thái Bình nên tiếp tục tìm hiểu sử liệu và các tài liệu về bà Nguyễn Thị Lộ, con dân của Thái Bình, để tiếp tục minh oan, đem lại sự công bằng và lấy lại danh dự cho bà,”Xen lẫn phần thuyết trình có phần văn nghệ nổi bật nhất do các emthiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn… Nữ Sĩ Bích Ty lên diễn ngâm bài thơ “Thái Bình Quê Hương tôi” đã làm gợi nhớ cho đồng hương Thái Bình tham dự với niềm xúc động khi hồi tưởng đến quê nhà.Trong lời tâm tình bà Đào Bích Ty, cho biết: “Mong mỏi làm sao mọi công dân Việt Nam phải cùng nhau dành lại quê hương, giữ gìn đất nước, đoàn kết chống giặc thù phương Bắc đang xâm lăng quê mình, làm sao các cháu thiếu nhi biết được tinh thần yêu quốc gia, tinh thần chống cộng là như thế nào, đó cũng là lý do chính chúng tôi mời các em đến dự hội Xuân thật đông, để biết đến phong tục tập quán nước nhà, và cũng là để học hỏi tiếng Việt, nâng cao sự yêu mến quê hương. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh đã đưa con em mình đến thật đông ngày hôm nay.”Năm nào cũng vậy, phần rộn vui nhất đó là lì xì các em nhỏ, như là món quà đầu Xuân để chúc các em học tập tiến bộ, làm người hữu dụng cho xã hội mai sau. tiếp theo là chúc thọ các cụ cao niên.Trong lúc nầy ban tổ chức mời qúy quan khách và đồng hương dùng bữa tiệc với nhiều món ăn đặc sản quê hương để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ.Đặc biệt có phần trình diễn thời trang do hai hoa hậu Mindy và Kathy phụ trách.Chương trình kết thức vào lúc 4:00 chiều cùng ngày, mọi người chia tay nhau còn hẹn gặp lại nhau trong mùa Xuân tới.Mọi chi tiết liên lạc: Đào Bích Ty (714) 726-4002, Email: daobichty@yahoo.com