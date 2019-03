Một Chương Trình Ca Vũ Nhạc Phật Giáo Súc Tích Và Trang Trọng Của Nhóm Hương Thiền Lúc 3 Giờ Chiều Thứ Bảy 23 Tháng 3 Tại Thành Phố Huntington Beach

Nhóm Nhạc Hương Thiền.(hình hồ sơ)

Phải lâu lắm tôi mới sắp được thưởng thức một chương trình văn nghệ mang âm hưởng Đạo pháp và Thiền vị do nhóm Hương Thiền trình diễn tại một thính đường trang trọng ở Huntington Beach nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thành lập.Nhanh quá, mới ngày nào tôi đọc tin trên các báo có bài viết về nhạc sĩ Tâm Nguyện Nghiêm Phú Phát và sự hình thành của ca đoàn Hương Thiền mà đến nay đã 7 năm rồi. Trên 6 năm âm thầm làm việc phụng sự đạo pháp, đem lời ca tiếng hát đến các chùa để cùng Phật tử, cùng chư tăng ni cúng dường chư Phật, chư Bồ tát, ca đoàn Hương Thiền bây giờ vẫn còn gắn bó với nhau để hoàn thành mục đích này.Nghe tên của Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát đã từ lâu, ngày nhạc sĩ còn là sinh viên, thành lập và điều hành đoàn văn nghệ SVHS Nguồn Sống (1965), rồi đến Tiên Rồng(1970) ở Saigon, và bây giờ lại đến Hương Thiền tại California, tôi rất cảm kích tinh thần phục vụ dân tộc và đạo pháp của người nhạc sĩ mà bây giờ tóc đã hoa râm. Tôi đã mạo muội kiếm cách gọi đến anh để hỏi thăm dù không quen biết anh. Sau đó được anh tặng một CD có trên dưới 30 bài Phật ca do anh sángtác hay phổ từ thơ mà anh cảm nhận được tâm hồn của lời thơ. Cũng phải kể đến bài MỪNG VU LAN anh viết từ bài thơ của một em bé, nghe rất cảm động.Chúng ta đều biết là một con én không thể mang lại mùa xuân, ca đoàn Hương Thiền chắc cũng vậy, cũng không thể chắp cánh bay bổng nếu không có những đoàn viên tình nguyện là ca sĩ, là nhạc sĩ, người giúp tổ chức, xắp xếp công việc. Riêng cá nhân tôi, tôi rất quý mến những đoàn viên Hương Thiền đã và đang chia xẻ tinh thần phụng sự đạo pháp cùng với nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát. Tôi xin liệt kê tên của lực lượng hùng hậu, ghi trong tờ giới thiệu buổi trình diễn ngày 23 tháng 3 này, như một lời cám ơn những tấm lòng đóng góp cho sự duy trì và phát triển đạo Phật qua âm nhạc:Nhạc sĩ : Phạm Ngọc Tú, Minh Tuấn, Nghiêm Phú PhátBan vũ: Việt CầmCa sĩ nhóm Hương Thiền: Bích Liên, Diệu Trang, Đỗ Trọng Thái, Huỳnh Hoàng, Hương Xuân, Kim Anh, Kim Phượng, Lâm kim Mai, Mạnh Tuấn, Minh Tuấn, Quốc Công, Tiên Dung, Thu Tuyết, Vân Anh và Xuân ThanhNghệ sĩ được mời: Sangeeta Teresa Mai, Vũ Quang Vinh, Thu Vàng, Nguyễn Đức Đạt, Trịnh Hoàng Hải, Hồ Quốc Việt, Kim Ngân, Lâm Dung và Thúy LêÂm thanh,Ánh sáng: Mai Định,Thạch Thông, và Trần Viết TríTôi cũng linh cảm rằng những tiết mục được trình diễn trong ngày 23 tháng 3 này sẽ không khô khan mang tính giáo lý, mà còn nói đến những kinh nghiệm về nếp sống an lạc, về sự quí trọng đạo pháp, thương yêu người, và sẽ mang đến cho khán thính giả những âm thanh và lời ca mới lạ làm những thức ăn tinh thần mới cho người thưởng ngoạn. Chưa hỏi anh nhưng tôi cũng đoán , một vài nghệ sĩ tham gia buổi trình diễn đặc biệt này có thể không hẳn là Phật tử. Cũng như ngoài hương vị Phật giáo, tôi có cảm tưởng là nhóm Hương Thiền cũng muốn gửi gắm đến mọi người Việt,không phân biệt tôn giáo,những giây phút thanh tịnh nhằm làm tăng thêm ý nghĩa đẹp cho cuộc sống bận rộn này.Gần 30 năm trước, Hòa thượng Thích Pháp Tánh viện chủ chùa Hoa Nghiêm cũng đã mang âm nhạc vào sinh hoạt trong những buổi lễ của chùa;Những năm gần cũng có những nhạc sĩ như Võ Tá Hân, Trần Chí Phúc, Hoàng Quôc Bảo va nhiều nữa đã phổ thơ của Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Huyền Châu, cư sĩ Nguyên Giác, và gần đây là sinh hoạt tuyển lựa ca sĩ hát nhạc Phật của chùa Điều Ngự… tạo thêm sinh khí cho Phật Giáo.Người viết bài này trân trọng giới thiệu buổi trình diễn để kỷ niệm 7 năm Ngày Thành Lập Nhóm HƯƠNG THIỀN vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ Bảy 23 tháng 3 tại trung tâm Sangha trên đường Talbert, với ước mong đóng góp phần nhỏ trong sư phụng vụ đạo pháp của với Nhóm Hương Thiền.Thân chúc nhạc sĩ Tâm Nguyện Nghiêm Phú Phát, ca đoàn Hương Thiền và những nghệ sĩ cộng tác một buổi chiều thứ Bảy sắp đến thành công và xin gửi đến trên dưới 30 anh chị ca nghệ sĩ và chuyên viên tổ chức có mặt trong buổi trình diễn sắp tới này sự chân thành ngưỡng mộ của riêng tôi.Cuối cùng, xin gửi đến quý tòa báo lời cám ơn cho đăng bài này.BHL