Trung Tâm Cai Thuốc Lá Chia Vui Với Những Người Bỏ Hút Thuốc Lá; Asian Smokers’ Quitline Đã Phục Vụ Hơn 15000 Người Trên Toàn Quốc

SAN DIEGO, 02-28-2019 – Đầu tháng Hai Asian Smokers’ Quitline (ASQ) vượt qua một cột mốc quan trọng, giúp cho hơn 15000 người gọi trong nước Mỹ trên hành trình bỏ hút thuốc lá.“Toàn thể nhân viên của Trung tâm đón mừng thành quả này với những người đã từng hút thuốc lá và người thân của họ,” Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Trưởng phòng Nghiên Cứu của chương trình chia sẻ. “Nếu bạn cai thuốc lá với sự trợ giúp của ASQ, xin hãy gọi cho Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt qua số điện thoại 1800-778-8440 để chia sẻ thành công của bạn với chúng tôi. Đây là một vinh hạnh lớn cho chúng tôi khi biết rằng chúng tôi đang đồng hành với những người hút thuốc có quyết tâm bỏ hẳn thuốc lá.”Kể từ năm 1993, Asian Smokers’ Quitline (ASQ) bắt đầu cung cấp dịch vụ giúp cai thuốc lá MIỄN PHÍ qua điện thoại cho những người hút thuốc lá nói tiếng Phổ Thông, Quảng Đông, Hàn Quốc, và Việt Nam sống tại California. Từ khi nhận được nguồn tài trợ từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) vào tháng Tám năm 2012, Asian Smokers’ Quitline (ASQ) đã mở rộng hoạt động, cung cấp dịch vụ giúp cai thuốc lá bằng những ngôn ngữ Á Châu cho những người hút thuốc và gia đình của họ trong tất cả 50 tiểu bang và Washington D.C. Từ đó, số người gọi vào sử dụng dịch vụ tư vấn bỏ thuốc lá của ASQ liên tục tăng, và ASQ đã giúp hàng ngàn người gốc Á Châu trên cả nước cai thuốc lá, với những cuộc gọi đến từ 49 trong số 50 tiểu bang, và nhiều nhất là từ California, New York, Texas, và Washington.Trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại Học California tại San Diego, Tiến sĩ Shu-Hong Zhu và những nhà nghiên cứu khác đã nhận thấy rằng gọi điện cho ASQ làm gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc lá thành công.Những chuyên gia cai thuốc lá cho tiếng Phổ Thông, Quảng Đông, Hàn Quốc, và Việt Nam của ASQ đóng một vai trò thiết yếu trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân, phù hợp cho những người hút thuốc lá mà cảm thấy thoải mái hơn khi nói tiếng mẹ đẻ của mình như tiếng Phổ Thông, Quảng Đông, Hàn Quốc, hay Việt Nam so với tiếng Anh. Ngoài dịch vụ tư vấn qua điện thoại, những ai gọi vào nếu hội đủ điều kiện sẽ nhận được hai tuần lễ băng dán nicotine miễn phí, một dược phẩm cai thuốc hữu hiệu được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm công nhận.“Chúng tôi đã đồng hành với hơn 15000 người gọi vào trên hành trình bỏ thuốc lá. Chúng tôi rất biết ơn vì sự tin tưởng của họ. Và chúng tôi hy vọng là có thể trợ giúp nhiều người hút thuốc lá hơn nữa,” Quản lý dự án của ASQ, Cherrie Ng, cho biết. Cho dù bạn đang tự bỏ hút thuốc hay dùng một dược phẩm giúp cai thuốc lá, chuẩn bị là bước quan trọng đầu tiên trên hành trình không khói thuốc. Xin hãy gọi điện cho chúng tôi tại số 1800-778-8440 hoặc đăng ký trên mạng tại www.asq-viet.org. Những chuyên gia hướng dẫn cai thuốc lá sẽ giúp bạn bắt đầu!Ngoài dịch vụ bằng tiếng Việt, ASQ cũng có các dịch vụ trợ giúp cai thuốc lá cho người nói tiếng Phổ Thông, Quảng Đông, và Hàn Quốc.