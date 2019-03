Prada Bốc Hơi 864 Triệu Đôla

(Xem: 96)

Các thiếu nữ Việt Nam đứng chụp hình trong cuộc triển lãm thể loại sắp đặt 'The Parting of the Plastic Sea' (Từ Biệt Biển Nhựa Plastic) ghép từ các ống hút nhựa, thực hiện bởi họa sĩ Benjamin Von Wong, người Canada, tại một thương xá Sài Gòn hôm 17/3/2019. Tác phẩm nghệ thuật này ghép từ 168,000 ống hút lượm từ đường phố khắp Việt Nam, thắng giải kỷ lục thế giới Guinness World Record vì là một tác phẩm nghệ thuật lớn nhất ghép từ ống hút nhựa. (Photo AFP/Getty Images)