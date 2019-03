Khủng Bố Ở Hòa Lan: 3 Chết, 5 Bị Thương, Đã Bắt Nghi Can, Sinh Quán Ở Thổ Nhĩ Kỳ

AMSTERDAM - Có ít nhất 3 người chết và 5 người bị thương khi súng nổ tại 1 bến xe điện của thành phố Utrecht lúc 10 giờ 45 phút sáng Thứ Hai.Cảnh sát Hoà Lan đã bắt 1 tay súng tình nghi là khủng bố. Nghi can tên Gokman Tanis 37 tuổi, sinh quán Thổ Nhỹ Kỳ.Thị trưởng Jan van Zanen mô tả vụ bạo động là kinh hoàng với nhiều người bị bắn ngã.Thủ Tướng Mark Rutte đã bãi bỏ 1 buổi họp của liên minh cầm quyền để dự thuyết trình an ninh.Giám đốc chống khủng bố Pieter-Jaap Aalbersbergs nói “Không loại trừ khủng bố” và đã phát lệnh báo động về an ninh.Dịch vụ xe điện tạm ngưng hoạt động. 6 tháng trước, nhà chức trách Hòa Lan khám phá 1 nhóm 7 người tích trữ vật liệu làm bom, phá vỡ 1 âm mưu tấn công khủng bố.Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức lên án hành vi tấn công khủng bố ở thị trấn Utrecht và đưa ra lời an ủi các nạn nhân.Nghi can Gokmen Tanis sinh ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá khứ từng nằm trong hồ sơ nghi can hình sự của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.