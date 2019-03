Thủ Tướng New Zealand: Sắp Đưa Luật Mới Về Súng

WELLINGTON - Trong khi hung thủ giành quyền tự biện hộ, không nhận luât sư, Thủ Tướng Jacinda Ardern loan báo “Sẽ công bố luật mới về súng vào đầu tuần tới, để thay đổi, giúp cộng đồng trở thành an toàn hơn”.Bà cho biết : đang điều tra để biết nhà chức trách biết gì về hung thủ là công dân Australia 28 tuổi, và về những sự kiện trước vụ nổ súng tại 2 đền Hồi Giáo của thành phố Christchurch hôm Thứ Sáu, để thấy có thể phòng ngừa không. Nguồn tin cảnh sát cho biết : 250 thám tử và chuyên viên an ninh đang làm việc điều tra.Tại tòa hôm Thứ Bảy, hung thủ Brenton Tarrant không nhận tội, cũng không nhận luật sư, đưa tới đồn đoán y định lợi dụng pháp đình làm diễn đàn tuyên truyền tư tưởng quá khich – tòa đã định họp lại ngày 5-4. New Zealand là quốc gia có dân số chỉ 5 triệu có ước lượng 1.5 triệu khẩu súng.Theo hồ sơ, chỉ 240,000 người có giấy phép súng (là 6%). Radio New Zealand cho biết : 99% số người xin phép giữ súng năm 2017 được chấp thuận. Sát thủ Tarrant mua 4 khẩu súng giữa Tháng 12-2017 và Tháng 3-2018, theo tiết lộ của chủ cửa hàng súng Gun City.Ông chủ Tipple nói : Tarrant là khách hàng mới, giấy phép mới, không có gì khác thường.