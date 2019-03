Sán Lợn, Tại Ngoại, Trộm Bằng, Đồng Hồ Dỏm

Xuân NiệmKhủng hoảng y tế tại phía bắc đã tới mức kinh hoàng: sán lợn...Lợn là heo... Báo Đại Đoàn Kết kể: Trước tình hình trẻ nhiễm sán lợn liên tục gia tăng, nhiều bậc phụ huynh tại Thuận Thành- Bắc Ninh đã đưa con mình về Hà Nội để tiến hành xét nghiệm sán lợn. Được biết, chỉ riêng trong một buổi sáng ngày 18/3, đã có gần 400 trẻ đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương để làm xét nghiệm sán lợn. Các bác sĩ đã bắt đầu là việc từ 5h sáng với 10 bàn khám và Viện hẹn các gia đình sau 1 đến 3 ngày sẽ có kết quả xét nghiệm.Còn tại BV Nhiệt đới trung ương, BS Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, sáng 18/3 đã có khoảng 300 trẻ tại Bắc Ninh được gia đình đưa đến bệnh viện để xét nghiệm. Nhiều gia đình đi từ 3 đến 4 giờ sáng. Thậm chí còn có trường hợp đi từ 1 giờ sáng vì nóng lòng muốn xét nghiệm sớm cho con.Báo Bảo Vệ Pháp Luật kể về tình hình “Đối tượng dâm ô bé gái được tại ngoại: Hội Bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng”...Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng về vụ án xâm hại tình dục trẻ em ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) gây phẫn nộ dư luận nhưng đối tượng được tại ngoại.Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ngày 17/3, bố đẻ em V.N.Q. (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) đã trình báo với cơ quan này việc em Q. bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) xâm hại.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện Sài Gòn: Gần 200 bằng tốt nghiệp của học sinh để trong két sắt bị mất trộm...Do bằng tốt nghiệp là rất quan trọng nên trường mới để trong két sắt, đặt ở phòng đào tạo trường, nhưng có thể trộm lại tưởng trong két sắt đó có tiền nên đã khiêng cả đi.Tin từ VTC, ngày 16/3, cô Hoàng Thị Diễm Trang, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) cho biết, vào giữa tháng 1/2019, gần 200 bằng tốt nghiệp của học sinh khối 12 ra trường năm 2018 và một số học sinh ra trường các năm trước nhưng chưa đến nhận bằng để trong két sắt đã bị trộm đột nhập theo đường bờ sông vào trường lấy mất.Bản tin VietnamNet kể: Một số lượng rất lớn đồng hồ nghi làm giả, làm nhái sản phẩm của các hãng đồng hồ danh tiếng vừa bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ ở Nha Trang, Khánh Hòa.Cụ thể, ngày 15-16/3, lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất tại 5 cửa hàng thuộc địa bàn TP Nha Trang - Khánh Hoà đã tịch thu khoảng 3.240 chiếc đồng hồ nhái các thương hiệu nổi tiếng cao cấp trên thế giới. Trong đó, có các dòng cao cấp của Thuỵ Sỹ như Rolex, Hublot, Tag Heuer, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega, Rado, Longines, Tissot, Cartier, Montblanc, Chopard, Chanel, Burberry…Bản tin VnExpress kể chuyện Đà Lạt: Rạp hát Hòa Bình và Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt sẽ bị đập bỏ, di dời.Hai công trình gắn với lịch sử Đà Lạt sẽ bị đập bỏ, di dời để xây khu giải trí đa chức năng, khu thương mại, dịch vụ cao cấp....Theo đó, khu vực được quy hoạch rộng 30 ha, thuộc phường 1, TP Đà Lạt. Phạm vi từ đường Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Lý Tự Trọng, hẻm nhà thờ Tin lành, Nguyễn Văn Trỗi đến đầu đường Ba Tháng 2, Nguyễn Chí Thanh và đường dẫn xuống Lê Đại Hành qua vòng xoay đài phun nước.Quy mô dân số, hiện trạng khoảng 5.370 người (1.064 hộ); với hệ số tăng dân số cơ học dự báo khoảng 6.879 người.Báo Lao Động kể: Tại Quảng Nam, cuối tháng 2.2019, trên mạng xã hội xôn xao khi lan truyền một văn bản giả mạo chữ ký của ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh - chấp thuận phê duyệt đầu tư dự án chuỗi khách sạn năm sao, khu phức hợp kết hợp casino, giải trí tại phường Cẩm Nam, TP. Hội An. Trong cơn sốt đất hừng hực đã có sẵn, những khu đất tại đây càng bị đẩy giá lên tiền tỉ.Trước hiện trạng đó, tỉnh Quảng Nam phải lên tiếng khẳng định không ban hành bất kỳ văn bản nào liên quan đến nội dung như trên. Điều này đồng nghĩa với việc, văn bản kia dù có chữ ký rất rõ của Chủ tịch tỉnh cũng chỉ là thứ giả mạo.Chưa dừng lại ở đó, giới “cò” đất lại tiếp tục rao tinBản tin VOH/Tuổi Trẻ kể chuyện xóa sổ chợ: Chấm dứt hoạt động chợ lề đường Cô Giang, quận 1, các tiểu thương ở đây sẽ được hỗ trợ từ 29-44 triệu đồng mỗi hộ, trong đó có 9 triệu đồng là tiền hỗ trợ di chuyển và tiền thưởng.UBND TPSG vừa có chỉ đạo khẩn về việc chấm dứt hoạt động chợ lề đường Cô Giang, trong đó thống nhất với phương án hỗ trợ như trên đối với 349 hộ đang kinh doanh tại đây.Bản tint ừ thông tấn Nga Sputnik dẫn Báo Thanh Niên kể rằng Bác sĩ N.L.M.Tr. bị Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.SG cho thôi hợp tác và trả về Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.SG) chờ họp hội đồng kỷ luật xử lý vì có hành vi 'vòi tiền' bệnh nhân.Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vào đầu giờ khám bệnh sáng 14.3, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.SG đã… cầm dao đi tìm bác sĩ Tr. Khi gặp bác sĩ Tr., người này cầm dao dọa thì được những người xung quanh can ngăn kịp thời. Nguyên nhân vụ việc được cho là bác sĩ Tr. đã nhiều lần "vòi tiền" của bệnh nhân ung thư điều trị tại bệnh viện. Theo bác sĩ Phù Chí Dũng, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ Tr. tường trình và trả lại tiền cho bệnh nhân. Hiện bệnh viện đang chờ tường trình bác sĩ Tr.Bản tin VNF kể: Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với số nợ hơn 40,5 tỷ đồng....Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 244,3 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 39 doanh nghiệp và dự án nộp 4,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.Báo Dân Việt kể chuyện Hội An: Sau nhiều phiên chợ thành công tốt đẹp và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Ngày 16.3, Chợ phiên Hội An tiếp tục diễn ra tại sân công viên Sơn Phô Cẩm Châu, phường Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam.Chợ phiên Hội An lần này hội tụ hơn 30 gian hàng tham gia, diễn ra trong 2 ngày 16, 17 tháng 3. Với hàng loạt sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường và đậm sắc văn hoá của Hội An - Quảng Nam như là rau hữu cơ Thanh Đông, Hiền Đông, Cẩm Kim, cà phê sạch Cavalry Roastery...Thế Giới Tiếp Thị kể chuyện Long An: Nông dân mỏi mắt chờ nhà máy đường giải cứu mía...Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, một số công ty sản xuất, thu mua, chế biến nông sản sắp tới sẽ hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị này được hy vọng sẽ củng cố vùng nguyên liệu mía và thu mua cho nông dân.Theo số liệu của Sở NN-PTNT Long An, đến cuối tháng 2/2019 vẫn còn hơn 60% diện tích mía (gần 6.000ha) của tỉnh này chưa được thu hoạch.Báo Giao Thông kể: Sáng 14/3, Công an phường 1, TP Vũng Tàu đã mời hai tài xế taxi lên làm việc và tiến hành xử phạt vì hành vi đi tiểu ở vỉa hè đường phố, “gây ô nhiễm môi trường”. Tại đây, hai tài xế thừa nhận hành vi tiểu bậy và chịu nộp phạt mỗi người 1 triệu đồng.Bình luận dưới bài viết “Tiểu bậy trên phố, hai tài xế taxi bị phạt tiền triệu” trên Báo Giao thông, bạn đọc Minh Tùng (Vũng Tàu) chia sẻ: “Lâu lâu mới lại thấy chính quyền phạt nguội. Tôi ủng hộ nhiệt liệt. Có thế này mới thay đổi được bộ mặt thành phố”.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Một trường đại học có trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản cho biết trong niên khóa hiện nay, khoảng 700 du học sinh nước ngoài của trường đã bỏ học hoặc mất liên lạc.Theo trường Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo, từ tháng 4 năm ngoái, có 700 du học sinh nước ngoài không đến trường hoặc không liên lạc với trường, trong đó có sinh viên Việt Nam và Nepal.