THÀNH PHỐ MỞ CÁC LỚP

HUẤN LUYỆN CẤP CỨU CPR VÀ

CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI











Chương trình C.E.R.T.(Community Emergency Response Team) của Thành phố sẽ bắt đầu một lớp huấn luyện mới, kéo dài 20 tiếng, từ Thứ Sáu đến Chủ nhật vào ngày 12, 13 và 14 tháng Tư, 2019. Các lớp học diễn ra vào Thứ Sáu, 6:00 đến 10:00 giờ tối; và Thứ Bảy và Chủ Nhật, 8:00 sáng đến 5:00 chiều, tại Trung tâm Huấn luyện North Net Fire Training Center, tại địa chỉ 2400 E. Orangewood Avenue, Anaheim 92806.



C.E.R.T. là một tổ chức tình nguyện làm việc với Sở Cứu hỏa Garden Grove, chuyên cung cấp đào tạo cộng đồng miễn phí về cách chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau những thiên tai, cũng như hỗ trợ khẩn cấp cho những cư dân phản ứng đầu tiên (first responders.)



Chương trình huấn luyện C.E.R.T. bao gồm phòng chống thiên tai, hoạt động y tế, I.C.S. (Incident Command Systerm, Hệ thống chỉ huy sự cố), an toàn hỏa hoạn, khủng bố và điều trị tâm lý sau thảm họa. Người tham gia C.E.R.T. phải ít nhất 18 tuổi, và sống và/hoặc làm việc tại Garden Grove.



Trước khi huấn luyện lớp C.E.R.T., Thành phố sẽ cung cấp chứng nhận CPR/AED/ First Aid vào Thứ Bảy, 6 tháng Tư, từ 7:30 sáng đến 5:00 chiều, tại Trung tâm Huấn luyện North Net Fire Training Center. Được hướng dẫn bởi EMS Safety Services, Inc., học phí cho buổi học là $30. Học viên CPR tham dự và hoàn thành lớp CERT (không bắt buộc) sẽ được hoàn trả học phí $30 của lớp CPR. Các lớp cần được đăng ký ghi danh trước.



Chỗ có giới hạn. Để đăng ký và biết địa điểm lớp, vui lòng liên lạc qua địa chỉ email ggcert.oc@gmail.com hoặc (714) 563-3917. Để biết thêm thông tin về C.E.R.T., truy cập cert.gardengrovefire.org.



