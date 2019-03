Thêm Nhiều Giáo Dân Tự Hỏi: Nên Tiếp Tục Theo Công Giáo Không

Ngày càng có nhiều tín đồ Công Giáo tại Hoa Kỳ đặt câu hỏi có nên tiếp tục theo đạo không so với 17 năm trước giữa dòng thác cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại các linh mục, theo một thăm dò mới của Gallup cho thấy.37% tín đồ Công Giáo được thăm dò nói rằng họ đã tự hỏi có nên tiếp tục theo đạo so với 22% trong năm 2002. Thăm dò, được công bố hôm Thứ Tư, nói rằng 62% người được thăm dò cho biết họ không đặt câu hỏi về việc thay đổi niềm tin, so với 76% vào năm 2002.Thăm dò năm 2002 được thực hiện sau khi báo Boston Globe tường trình rằng các linh mục Công Giáo bị cáo buộc đã dính vào vụ lạm dụng tai tiếng lan rộng tại khu vực Boston và lãnh đạo giáo hội đã tham gia trong vụ giấu giếm những buộc tội đó.Thăm dò của Gallup gần đây đã phỏng vấn 581 tín đồ Công Giáo tại Hoa Kỳ từ ngày 21 tới 27 tháng 1 và từ ngày 12 tới 28 tháng 2 trong lúc Giáo Hoàng Francis họp với các lãnh đạo Công Giáo La Mã từ khắp nơi trên thế giới tại Vatican để đáp ứng với làn sóng mới về các cáo buộc xâm phạm tình dục tại nhiều quốc gia.Giáo Hoàng Francis nói với các vị giám mục rằng điều đó đã gây thiệt hại cho uy tín của giáo hội.Thăm dò của Gallup cho thấy rằng trong khi các tín đồ Công Giáo có vẻ đã làm sửng sốt giáo hội hơn hồi năm 2002, thăm dò đã không cho thấy bằng cách nào điều đó có thể diễn giải sự mất mát tín đồ thực sự.“Tuy nhiên, không rõ là các tín đồ Công Giáo là những người tra vấn về thành viên nhà thờ của họ sẽ quyết định thực sự rời bỏ giáo hội hay không,” theo Jeffrey Jones làm việc cho Gallup cho biết. “Nhiều tín đồ Công Giáo có thể xem xét việc bỏ đạo nhưng chưa quyết định dứt khoát, hay họ có thể không có ý rời bỏ chỉ đơn giản bởi vì phản ứng với vấn đề này như là cách bày tỏ sự thất vọng của họ với cách giáo hội giải quyết vấn đề.”