Sài Gòn: Hàng Gỏi Cuốn, Bì Cuốn Hấp Dẫn

Gỏi cuốn, bì cuốn ngon nổi tiếng nhưng thường chỉ bán take away và chỉ giao qua ô cửa sổ.

Đã có mặt hơn chục năm ở một quãng vỉa hè đường Lê Văn Sỹ (quận 3), một hàng gỏi cuốn, bì cuốn được dân ăn vặt ở Sài Gòn đánh giá là rất hấp dẫn, theo Kenh14.vn.Gọi là “hàng gỏi cuốn” nhưng thật ra đây chỉ là một cái gánh nhỏ với lỉnh kỉnh đủ thứ “đồ nghề” dành cho món cuốn. Trong tủ kính bày hàng, hàng trăm cuốn gỏi hay cuốn bì được làm sẵn dành cho khách mua đem đi cùng các loại nước chấm thích hợp cho từng loại cuốn… Rồi hai cái bàn nhỏ, chỉ chứa đủ cùng lúc khoảng 5 – 10 người. Đó cũng là lý do khiến đa số khách chỉ ghé mua đem về.Theo Kenh14.vn, ở đây có 3 loại cuốn là bì cuốn (chấm với nước mắm ngọt), gỏi cuốn tôm thịt (chấm tương đen) và gỏi cuốn tai heo (chấm mắm nêm). Có người nói thích ăn bì cuốn vì ngại ăn bún, hoặc có người chỉ thích ăn gỏi cuốn tai heo vì nhân tai heo luộc giòn giòn, ăn rất thích, lại có người chỉ thích ăn gỏi cuốn tôm thịt đơn giản…Rốt cuộc các khách ăn cho rằng mỗi loại cuốn có hương vị khác nhau nên thật khó có thể đánh giá hơn, kém về độ ngon của chúng với nhau. Chỉ biết loại cuốn nào cũng đều được bán ra nhiều như nhau.Kenh14.vn cho biết cả 3 loại cuốn nêu trên đều đồng giá 6000 đồng/cuốn, khách có thể gọi mỗi loại vài cuốn để ăn thử với nước chấm phù hợp từng loại. Thực tế cho thấy thường mỗi người trung bình ăn khoảng 5 – 6 cuốn là no bụng. Để bán cho khách đem về (take away), cuốn được làm sẵn rồi cho vào túi, mỗi phần như vậy là 5 cuốn (30,000 đồng).Được biết hàng gỏi cuốn, bì cuốn này bắt đầu bán từ 5 giờ chiều nhưng gần đây rất ít khi dọn ra địa điểm quen thuộc lâu nay là đầu hẻm 359 đường Lê Văn Sỹ bởi công an hay đi tém dẹp. Do vậy, khách muốn ăn phải chịu khó đi vào tận nhà người bán, ở hơi sâu trong hẻm 359 Lê Văn Sỹ. Tại nhà này thì từ 2 giờ chiều, gỏi cuốn, bì cuốn take away đã sẵn sàng bán ra nhưng khách hàng lại phải chịu khó đặt hàng, nhận hàng qua ô cửa sổ.