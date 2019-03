Gian Điểm, Thư Viện, Tiếng Anh, Trực Tuyến

Xuân NiệmGian lận điểm... Báo Công Lý ghi nhận: Vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra cho thấy tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Danh sách các địa phương gian lận điểm còn có Sơn La, Hà Giang.Câu hỏi đặt ra là: Chạy điểm để làm gì? Ai chạy? Câu hỏi không khó trả lời, cha mẹ chạy điểm là để con mình được xét vào trường đại học có uy tín, chất lượng, sau khi ra trường có được việc làm ổn định. Thật ra, đa số học sinh được nâng điểm không thể biết việc cha mẹ làm hoặc biết nhưng không dám có ý kiến vì tâm lý mọi việc do cha mẹ sắp đặt.Nhưng việc cha mẹ chạy điểm cho con đã gây tác hại cho xã hội như: Không công bằng với những học sinh học thực, thi thực; cướp đi cơ hội được học tập tại các trường đại học của nhiều học sinh.Báo Giáo Dục VN kể chuyện Bình Thuận: Trường Tiểu học Tân An 1 đón nhận 1000 cuốn sách truyện...Phát động “Mô hình thư viện xanh và phong trào đọc sách” cho học sinh toàn trường nhằm hình thành thói quen đọc sách trong các em.Chương trình “Mô hình thư viện xanh và phát động phong trào đọc sách” đã diễn ra khá sôi nổi tại Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận vào chiều ngày 15/3.Báo Tiền Phong ghi nhận: Cần có môi trường tiếng Anh cho học sinh...Theo các chuyên gia, với cách dạy học nặng ngữ pháp, truyền thụ một chiều, không có môi trường để học sinh thực hành thì chương trình dạy học ngoại ngữ sẽ còn thất bại lâu dài. Điều quan trọng là phải tạo môi trường cho học sinh được sử dụng Anh ngữ hàng ngày và duy trì nó....Malaysia ban đầu học sinh cũng không giỏi tiếng Anh. Tuy nhiên, khi họ áp dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2, dạy học các môn học khác cũng bằng tiếng Anh, lập ra nhiều CLB nói tiếng Anh… Với phương thức đó, dần dần họ đã thành công. Đây cũng là phương thức nhiều quốc gia áp dụng dạy học ngoại ngữ, đó là phải tạo môi trường Anh hoá. Còn nếu giáo viên chỉ truyền thụ, học sinh đọc, viết thì năng lực ngoại ngữ của học sinh rất khó để cải thiện.Bản tin VOH kể: Đào tạo trực tuyến là xu thế toàn thể giới...Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Hữu Đức - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Mở TPSG khẳng định, giáo dục trực tuyến đang là xu hướng của giáo dục thế giới, khu vực và đang phát triển tại Việt Nam : “Tôi nghĩ tương lai nó sẽ phát triển. Bởi người học luôn luôn có nhu cầu nâng cao kiến thức của họ. Sinh viên thì cũng mong muốn thuận lợi hơn trong quá trình đi học.Thêm nữa trong thực tế hiện nay, có quá nhiều kiến thức trên mạng internet, nếu học theo phương pháp truyền thống thì không thích hợp. Khi học theo kiểu trực tuyến, mình có thể xem được bài học, kết nối tất cả thông tin trên thế giới gồm các loại bài tập, tương tác, mang lại khả năng gần như vô hạn cho con người.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, củng cố vai trò của các trường đại học trong ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam, thắt chặt liên kết giữa các trường đại học, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường… là những vấn đề mà Vương quốc Anh và Việt Nam đang chung tay giải quyết, trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Giáo dục Đại học Việt Nam và Vương quốc Anh (UK-VN HEP).Bản tin VTV kể: Nội dung chương trình thể chất hiện chưa thống nhất giữa các cấp học, thiếu cân đối về nội dung của chương trình, chủ yếu phản ánh các nội dung bài tập.Theo khảo sát gần đây của viện dinh dưỡng quốc gia, ở các thành phố lớn, tỷ lệ trẻ tiểu học thừa cân, béo phì lên tới hơn 50%. Nguyên nhân của tình trạng này do chế độ ăn chưa hợp lý và ít hoạt động thể lực.Khảo sát tại một số trường tiểu học ở Hà Nội và TP.HCM cho thấy, trên 90% học sinh tiểu học chưa hoạt động thể lực đủ yêu cầu. Lớp 1 hiện chỉ học thể chất 1 tiết/tuần. Các lớp còn lại học 2 tiết/tuần trong khi lứa tuổi này phải hoạt động thể lực 1 - 2 tiếng/ngày.Báo Công Thương kể: 80% lao động Việt Nam không có các kỹ năng phù hợp để tham gia vào nền kinh tế số.Đó là nhận định của ông Jeffrey Goss, Phó Hiệu trưởng phụ trách các Chương trình tại Đông Nam Á, Đại học Bang Arizona tại Hội nghị Quốc tế Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học Việt Nam (STEMCON) diễn ra tại TP. Đà Nẵng trong 2 ngày 14 và 15/3.Sáng ngày 14/3, STEMCON Việt Nam lần thứ 7 chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng với chủ đề “Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và Cơ hội trong ngành STEM” thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, các nhà đổi mới, nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục, và lãnh đạo các doanh nghiệp.Báo Thanh Tra kể: Phát hiện nhiều sai phạm về tài chính tại Đại học Hùng Vương...Thanh tra tỉnh Phú Thọ ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính; thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách Nhà nước, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Đại học Hùng Vương....Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr, đoàn thanh tra đã thanh tra công tác tài chính, gồm: Thanh tra hồ sơ, chứng từ, số liệu do đơn vị cung cấp; không kiểm kê quỹ tiền mặt, vật tư, hàng hoá; không xác minh công nợ phải thu, phải trả, hoá đơn, xác minh chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ.Qua thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm, như một số chứng từ làm thêm giờ còn thiếu bảng chấm công, giấy báo làm thêm giờ. Chứng từ chi thiếu chữ ký của người nhận tiền, còn chi phí tiếp khách khi đi công tác. Thanh toán chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia hội nghị chưa đảm bảo theo quy định.Bản tin CafeF/Sài gòn đầu tư tài chính kể: Vay “nóng” bủa vây sinh viên...Sinh viên đi vay vài ba trăm ngàn đã khó, vậy mà có những dịch vụ sẵn sàng cho vay vài triệu đồng với thủ tục rất đơn giản. Chính vì thủ tục nhanh, gọn, lẹ lại được cầm “tiền tươi” nên nhiều sinh viên đã không lường được những chiêu trò tín dụng với lãi suất “cắt cổ” đã và đang bủa vây các trường đại học....Điều đáng nói, tín dụng sinh viên không mới. Báo chí đã vạch mặt nhiều nhưng không ít sinh viên vẫn trở thành con mồi của kiểu làm ăn chụp giật ấy. Từ bài học bản thân rút ra, Phan Duy Hiệp nhận định: “Thực ra, chúng tôi cũng biết cả nhưng sinh viên mà, vay mượn vài ba trăm ngàn còn khó, những lúc kẹt tiền mà có chỗ cho vay tới vài triệu đồng nên ham”.Báo Giáo Dục VN kể: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau nói, hiện cơ quan chức năng của thành phố này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một Hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn.Nguyên nhân: Vị Hiệu trưởng này đã tự ý bỏ nhiệm sở từ vài ngày nay, không điều hành công việc của trường.Trước đó, ngày 5/3, bà này cũng đã gửi đơn xin thôi việc, và ngay sau đó, bà cũng đã tự ý bỏ nhiệm sở....ngày 8/3, lại có tiếp một đơn tố cáo khác, nói rằng bà Hiệu trưởng nói trên đã vay của họ số tiền 575 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa trả.