Bị Phạt Nhiều Nhất Vì Chay Xe Vượt Tốc Độ: San Diego; Los Angeles Đứng Hàng Đầu Có Nhiều Tài Xế Lái Xe Hung Hăng Nhất

San Diego là nơi có nhiều người lái xe tốc độ tồi tệ nhất nước Mỹ – ít nhất theo thăm dò của GasBuddy từ 30 khu vực thành thị lớn.Theo một phúc trình được công bố hôm Thứ Ba tuần trước, nhiều tài xế tại San Diego có 62% tai nạn do chạy vượt tốc độ nhiều hơn mức trung bình của các tài xế trên toàn Hoa Kỳ.Orlando đồng hạng thứ 2 với Detroit trên danh sách chạy xe quá tốc độ với 56.6% tài xế chạy vượt tốc độ hơn mức trung bình.GasBuddy, là công ty ứng dụng điện thoại thông minh có trụ sở tại Boston, cũng nêu ra các thành phố lớn tại Hoa Kỳ với nhiều tài xế chạy vượt tốc độ nhất, “khiến cho họ phải trả tiền xăng nhiều hơn.”Bấm còi, hãm thắng và kẹt xe là những vấn đề thường xuyên tại nhiều thành phố tắt nghẽn vì xe tại Mỹ, theo GasBuddy cho biết.“Các tài xế bực bội có thể dễ bị kích động nhanh, và thói quen lái xe bạo của họ thì thích chạy quá tốc độ, phóng nhanh và đạp thắng có thể hạ thấp số dặm đường tốn xăng tới 40%, làm cho họ tốn tới $477 mỗi năm do xe uống xăng nhiều hơn,” theo bản tóm tắc của phúc trình cho thấy.Thăm dò của GasBuddy cho thấy rằng Los Angeles là nơi có nhiều tài xế lái xe hung hăng nhất.San Diego xếp hạng thứ 6 về tài xế lái xe hung hăng nhất. Các thành phố đứng trước San Diego về bị phạt nhiều nhất do chạy quá tốc độ gồm Philadelphia, Sacramento, Atlanta, và San Francisco.Los Angeles liên tục đứng đầu bảng có giá xăng đắt nhất trên toàn quốc, hiện nay giá xăng trung bình trung bình tại đây là $3.35 một gallon.7 trong số 10 thành phố đứng đầu nhiều tài xế lái xe nhanh nhất từ nghiên cứu của năm nay lằm trong 10 tiểu bang đứng đầu với các tài xế lái xe vượt tốc độ bị phạt nhiều nhất, gồm California, Georgia, Texas, và Florida.