VN Làm Xe Lửa Nối Hải Phòng-TQ

HANOI -- Việt Nam dự kiến sẽ nghiên cứu làm đường sắt nối Hải Phòng - Trung Quốc... theo bản tin từ Sputnik và VietnamNet. Nhưng than ôi, công ty làm dự án lại là của Trung Quốc...Bản tin ghi rằng Bộ GTVT đang nghiên cứu làm tuyến đường sắt mới dài 393km nối cảng biển Hải Phòng đi cửa khẩu Lào Cai sang Trung Quốc với khổ đường 1.435mm và vận tốc 160km/h, theo tin Vietnamnet cho hay.Để khai thác tối đa hành lang Đông — Tây qua Trung Quốc đi các nước Trung Á và châu Âu, Bộ GTVT đang lập dự án quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai — Hà Nội — Hải Phòng.Đơn vị tư vấn lập dự án là công ty hữu hạn Tập đoàn Viện Khảo sát thiết kế số năm Đường sắt Trung Quốc.Tuyến đường sắt mới dài khoảng 393km, trong đó cải tạo tuyến đường sắt khổ 1.000mm dài 12,9km; tuyến kết nối từ ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc) tới ga Lào Cai dài 5,664km; nối đầu mối Hà Nội có chiều dài 6,793km.Tuyến đường sắt này đi qua 8 tỉnh, TP: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng với điểm kết thúc tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng).Cụ thể: xuất phát từ ga Lào Cai vượt sông Hồng dọc theo cao tốc Nội Bài — Lào Cai đi theo hướng Nam sông Hồng về ga Đông Anh.Từ ga Đông Anh tuyến đường vượt cao tốc Hà Nội — Thái Nguyên, về Yên Viên (Gia Lâm), vượt sông Đuống qua khu vực Hưng Yên, chạy dọc theo cao tốc Hà Nội — Hải Phòng qua tỉnh Hải Dương.Về khu vực Hải Phòng, tuyến đường tiếp tục dọc theo cao tốc qua cầu Tân Vũ — Lạch Huyện tới cảng Lạch Huyện.Cùng với xây dựng tuyến mới, sẽ cải tạo tuyến đường kết nối Hà Khẩu Bắc đến Lào Cai và Lào Cai đến Hà Khẩu; xây dựng kết nối tuyến đường sắt khu vực Hà Nội với khu đầu mối Hà Nội.Tuyến đường này vượt đường sắt, đường bộ bằng giao cắt khác mức; đồng thời toàn bộ tuyến đường đóng kín bằng lan can bảo vệ để đảm bảo ATGT đường sắt. Tốc độ thiết kế tàu chạy 160km/h.Bản tin ghi thông tin lạc quan: Theo phương án tư vấn Trung Quốc đề xuất, dự án sẽ phân kỳ đầu tư, trong đó ưu tiên đoạn kết nối từ ga Hà Khẩu Bắc đến ga Lào Cai hoàn thành trước năm 2020; đoạn Lào Cai tới Hải Phòng năm 2025.Tư vấn đưa ra dự báo, trong ngắn hạn lượng hàng hoá thông qua đoạn Hà Khẩu Bắc — Lào Cai khoảng 9,4 triệu tấn/năm và dài hạn là 12,55 triệu tấn/năm. Nhưng nếu với đường sắt hiện tại phần lớn hàng hoá phải chuyển tiếp từ đường bộ sang đường sắt, đang làm tăng chi phí.Hiện nay, tuyến đường sắt Hải Phòng — Lào Cai tất cả đều là khổ 1.000mm, trong khi đường sắt Trung Quốc là khổ 1.435mm (trừ một đoạn ngắn sát khu vực biên giới giáp Lào Cai khổ 1.000mm), do vậy tàu hàng từ Việt Nam khó đi sâu vào nội địa Trung Quốc và các nước Trung Á, châu Âu.Đại diện Cục Đường sắt VN cho hay, phía Trung Quốc đưa ra phương án xây dựng tuyến kết nối khổ 1.435mm vượt sông Nậm Thi (qua biên giới) ở thượng du bằng hầm với chiều dài 2.497m. Còn phía Việt Nam đề nghị, nên theo hướng vượt sông Nậm Thi bằng cầu xây mới ở vị trí trung du, như vậy sẽ giảm chi phí.Nhiều người dè dặt khi ngeh chuyện nhà thầu là dự án là Trung Quốc...